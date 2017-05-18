Türkiye, atletizmde 5 madalya kazandı (YENİDEN)

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 6. gününde Türkiye, akşam seansında atletizmde iki altın, iki gümüş ve bir bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 200 metre finalinde Ramil Guliev, 20.08'lik derecesiyle altın, Çekiç atmada Eşref Apak, 74.32'lik derecesiyle altın, Özkan Baltacı 74.13'lük derecesiyle gümüş, 3000 metre engelli finalinde Aras Kaya 8.32.68'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kadınlar 100 metre engellide Nevin Yanıt Baltacı 13.71'lik dereceyle gümüş madalya kazandı.

