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Türkiye, atletizm-para atletizmde 3 madalya elde etti

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 4'üncü gününde Türkiye, atletizm-para atletizmde altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.  Erkekler 100 metre finalinde...

Türkiye, atletizm-para atletizmde 3 madalya elde etti

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 4'üncü gününde Türkiye, atletizm-para atletizmde altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 madalya elde etti. 
Erkekler 100 metre finalinde Ramil Guliyev 10.06'lık derecesiyle altın, kadınlar çekiç atmada Kıvılcım Kaya Salman 67.41'lik derecesiyle gümüş ve kadınlar 100 metrede Mizgin Ay 11.71'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. 
4. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarın atletizm-para atletizmde 11 kategoride final karşılaşmaları yapılacak.
 

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