Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan EA'ya sert terör tepkisi

Türkiye'den alınmaya çalışılan Avrupa Şampiyonası Kulüpler Kupası 27-28 Mayıs tarihlerinde Mersinde yapılacak

ERCAN ATA - BELGRAD / (fotoğraflı)

Mersin'de 27-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası Kulüpler Kupası'nı, Avrupa Atletizm Federasyonu'nun terör nedeni ile Türkiye'den almak istemesi üzerine, iki hafta önce Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar sert tepki göstererek toplantı talep etmişti. Bu tepki üzerine Avrupa Atletizm Federasyonu icra kurulu bugün bir toplantı düzenledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan toplantıya; Avrupa Atletizm Federasyonu (EA) Başkanı Svein Arne Hansen ve icra kurulu üyeleri ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve federasyon delegeleri Celalettin Deniztoker, Salih Münir Yavaş, Fahrettin Yıldız ve Uğur Küçük katıldı.

FATİH ÇİNTİMAR: ''ORGANİZASYONU ALMAK YERİNE TERÖRE TEPKİ GÖSTERİN''

Toplantıda şampiyonanın Türkiye'den alınmasına sert tepki gösteren Başkan Çintimar, ''Dünyanın her yerinde terör var. Avrupa Atletizm ailesi terörden korkup yarış almak yerine bu yarışmaları destekleyerek teröre tepkisini göstermelidir. Kaldı ki Mersin'de bugüne kadar terör olayı olmamıştır. Ülkemizin güvenlik güçleri terörün kökünü kazıyor ve kazıyacaktır. Sonları çok yakın" diyerek toplantıda sözlerini tamamladı.

Bu konuşmanın ardından Avrupa Atletizm Federasyonu İcra Kurulu kararını verdi ve organizasyonun Türkiye’de kalması kararını aldı.

Bunun üzerine Başkan Çintimar, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te de Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı Türkiye'de yapmak istediklerini yönetime sundu. Çintimar, "Sayın spor bakanımızdan bu konuda gerekli onayı aldıktan sonra gerekli resmi müracaatı yapacağız'' dedi.