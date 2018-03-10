Türkiye, atletizm dörtlü dostluk turnuvasında 17 madalya kazanırken 5 rekoru yenilendi

İSTANBUL,() - TÜRKİYE Atletizm Federasyonu, Belarus, Ukrayna ve Fransa'nın U18 atletlerinin katılımıyla dörtlü dostluk turnuvası düzenledi. Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen U18 Dörtlü Uluslararası Salon Yarışmaları'nda Türkiye, 17 madalya kazanırken, 5 Türkiye salon rekorunu yenilendi.

Takım sıralamasında Fransa 80 puanla birinci, Ukrayna 70 puanla ikinci, Türkiye 59 puanla üçüncü, Belarus da 58 puanla dördüncü oldu. Yarışmalarda beş dalda Türkiye U18 salon rekoru yenilendi. 400 metrede İlyas Çanakçı, bu yıl içinde iki kez geliştirdiği salon rekorunu bir kez daha kırdı ve 48.22'ye indirdi. Yine bu yıl içinde 800 metre rekorunu ele geçiren Mehmet Çelik, kendisine ait rekoru 1:51.72'ye indirdi. 3000 metre kızlarda İnci Kalkan, Türkiye rekorunu yedi saniye aşağıya çekerek 9:36.64 koşmayı başardı ve yarışmasını da ilk sırada noktaladı.

Erkekler yürüyüş 3000 metre salonda Umut Temel, 12:17.34'lük derecesiyle bu dalda Azad Ertaş'a ait U18 rekorunu kırdı. Kızlar pentatlonda ise Büşra Dündar, 3338 puanla Emine Selda Kırdemir'e ait Türkiye U18 salon rekorunu 65 puan yukarıya çekti.

Yarışmalarda Türkiye atletleri altı birincilik, dört ikincilik, yedi de üçüncülük olmak üzere toplam 17 madalya kazandılar.

TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın konuşmasıyla açılan tek günlük müsabakalarda misafir kafilelerin başkanlarına teşekkür plaketi takdim edildi. TAF Başkanı Çintimar, önümüzdeki yıl bu dostluk müsabakasındaki ülke sayısını ikiye katlamak istediklerini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)