Türkiye, atlamada gümüş madalya elde etti

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 9'uncu gününde Türkiye, kadınlar 3 metre tramplen atlamada gümüş madalya kazandı.
Bakü Su Sporları Merkezi'nde kadınlar 3 metre tramplen atlama yarışmalarının finalleri yapıldı. Türkiye'yi temsil eden Selin Yaprak Keskin, final müsabakasında 177.40 puan toplayarak gümüş madalya kazandı. Bu sonucun ardınodan Türkiye oyunları 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz madralya ile tamamladı.
ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 9'uncu gününde Türkiye, kadınlar 3 metre tramplen atlamada gümüş madalya kazandı.