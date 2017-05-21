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Türkiye, atlamada gümüş madalya elde etti

ERCAN ATA / BAKÜ,()  - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 9'uncu gününde Türkiye, kadınlar 3 metre tramplen atlamada gümüş madalya kazandı.  Bakü Su Sporları Merkezi'nde kadınlar 3 metre...

Türkiye, atlamada gümüş madalya elde etti

ERCAN ATA / BAKÜ,()  - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 9'uncu gününde Türkiye, kadınlar 3 metre tramplen atlamada gümüş madalya kazandı. 
Bakü Su Sporları Merkezi'nde kadınlar 3 metre tramplen atlama yarışmalarının finalleri yapıldı. Türkiye'yi temsil eden Selin Yaprak Keskin, final müsabakasında 177.40 puan toplayarak gümüş madalya kazandı. Bu sonucun ardınodan Türkiye oyunları 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz madralya ile tamamladı. 

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