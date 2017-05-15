Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Türkiye, atıcılıkta 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

BAKÜ-() Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 3. gününde Türkiye, atıcılıkta 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Başkent Bakü'deki Atıcılık Merkezi'nde yapılan müsabakalar sonucu madalyalar sahiplerini...

Türkiye, atıcılıkta 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

BAKÜ-() Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 3. gününde Türkiye, atıcılıkta 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Başkent Bakü'deki Atıcılık Merkezi'nde yapılan müsabakalar sonucu madalyalar sahiplerini buldu. Yusuf Dikeç, erkekler 50 metre tabanca finalinde topladığı 223 puanla altın madalya kazandı. Aynı kategoride yarışan milli sporculardan İsmail Keleş 4. sırayı aldı. Eser Koç ise elemeleri geçemedi.
Kadınlar skeet kategorisinde Türkiye'yi temsil eden isimlerden Nur Banu Özpak, 45 puanla altın, İzel Aydın ise 35 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. Nihan Gürer ve Oğuzhan Tüzün'den oluşan trap karışık takımı, finalde Azerbaycanlı rakiplerine 43-42 yenilerek gümüş madalya aldı. Erkekler 25 metre standart tabancada ise Özgür Varlık, 562 puanla bronz madalyayı boynuna taktı. Yarışmayı, Yusuf Dikeç 4. Murat Kılıç da 6. sırada tamamladı.
Atıcılıkta yarın 4 kategoride final mücadelesi yapılacak.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246