Türkiye, Askeri Olimpiyat Oyunları’nda serbest stilde takım halinde 2’nci oldu

ANKARA,()

Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen 7'nci Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, dün alınan 2 bronz madalyanın ardından bugün de 1 altın ve 1 bronz madalya daha kazandı. Böylelikle madalya sayısını 4'e yükselten Türkiye, takım halinde olimpiyat 2'ncisi oldu.

Serbest stilde olimpiyat,dünya ve Avrupa şampiyonu 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, finalde Asya Şampiyonu İranlı rakibi Yadollah Mohebbi'yi 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Taha Akgül ilk turda Türkmenistanlı Sohbet Belliyev'i 5-0, çeyrek finalde Ukraynalı Aleksandr Koldovski'yi 4-0, yarı finalde de Avrupa 3'üncüsü Polonyalı Robert Baran'ı 4-0 yenerek finale yükseldi. Finalde karşılaştığı Asya Şampiyonu İranlı rakibi Yadollah Mohebbi'yi de 3-0 yenerek ve rakiplerine hiç puan vermeden Askeri Olimpiyatlarda şampiyon oldu.

FATİH YAŞARLI'DAN BRONZ MADALYA

97 kg'da Fatih Yaşarlı ilk turda Letonyalı Andris Ozols Ozolins'i 11-0 sayı tuşuyla yendi. Çeyrek Finalde Avrupa 2'ncisi Belarus Aleksandr Hushtyn'e 5-2 yenildi. Belarus güreşçi yarıfinalde Çinli rakibi Huwetibieke Bahetihan'ı yenip finale yükseldiği için güreşçimiz repesajda İsviçreli Samuel Scherrer'i 3-1 yendi. Bronz madalya için karşılaştığı Çinli rakibi Huwetibieke Bahetihan'ı da 4-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Serbest stilde Taha Akgül altın madalya, Selahattin Kılıçsallayan, Soner Demirtaş ve Fatih Yaşarlı da bronz madalya kazandı.

Rusya 3 altın 1 bronz madalya, İran 1 altın 1 gümüş madalya, Kuzey Kore de 1 altın madalyanın sahibi oldu.

Yarın mindere 67 kg'da Enes Başar çıkacak. Perşembe günü ise 77 kg'da Aslan Atem, 87 kg'da Metehan Başar ve 130 kg'da Rıza Kayaalp madalya mücadelesi verecekler.