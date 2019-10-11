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Türkiye-Arnavutluk maçının ilk 11'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda evinde oynayacağı Arnavutluk maçının ilk 11'leri açıklandı. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan düdük...

SPOR 11.10.2019, 20:31
Türkiye-Arnavutluk maçının ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda evinde oynayacağı Arnavutluk maçının ilk 11'leri açıklandı.
Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak. Müsabakada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sebastian Constantin Coltescu olacak.
TÜRKİYE: Mert - Zeki, Kaan, Merih, Umut, Emre, Mahmut, Ozan, Hakan, Burak, Cenk
ARNAVUTLUK: Strakosha - Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj
 

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