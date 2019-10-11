Türkiye - Arnavutluk maçından notlar

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 7'nci maçında A Milli Takım, Arnavutluk'u konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Alin Hategan yönetti. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı ilk 11’inde son oynanan Moldova maçı kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Güneş, orta sahada İrfan Can’ın yerine Mahmut Tekdemir’e, Dorukhan Toköz yerine Emre Belözoğlu’na, ileri uçta ise Kenan Karaman yerine Hakan Çalhanoğlu’na ve Deniz Türüc’ün yerine ise Burak Yılmaz’a şans verdi.

1796 GÜN SONRA ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU

A Milli Takım, Arnavutluk karşılaşmasıyla birlikte 1796 gün sonra Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda milli maça çıktı. Türkiye, bu statta son karşılaşmasını 12 Kasım 2014'te özel maçta Brezilya ile oynarken, mücadeleden 4-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda bu karşılaşmaya kadar oynadığı 16 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye, bu karşılaşmalarda 25 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

11 EKİM UĞURLU GELİYOR

Türkiye, Arnavutluk mücadelesine kadar geçen sürede 11 Ekim'de çıktığı 9 karşılaşmada da kaybetmedi. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken 4 kez de berabere kaldı. Milli Takım ilk olarak 11 Ekim 1995'te Euro 96 Elemeleri'nde İzlanda, son olarak da 11 Ekim 2018 tarihinde özel maçta Bosna-Hersek karşısında 0-0'lık skorlarla sahadan beraberlikle ayrıldı.

HER KOLTUĞA TÜRK BAYRAĞI

Türkiye - Arnavutluk maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki bütün koltuklara Türk bayrağı bırakılırken, bu önemli karşılaşmanın coşkusuna Türk bayraklarını sallayarak ortak oldu.

TRİBÜNLER DOLDU

Türkiye - Arnavutluk mücadelesine futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. A Milli Takım’ı bu önemli mücadelede yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar tribünler doldururken, Arnavutluk Milli Takımı’nı desteklemek için İstanbul’a gelen Arnavut taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünleri önemli ölçüde doldurdu.

EMRE BELÖZOĞLU “DALYA” DEDİ

Emre Belözoğlu, Arnavutluk mücadelesi ile birlikte 100’üncü kez A Milli Takım formasını giydi. Belözoğlu’na maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından madalya takdim edildi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki taraftarlar da Belözoğlu’na tezahüratlarda bulundu.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ" TEZAHÜRATLARI

Taraftarlar, ısınma hareketleri boyunca Türk askerlerine de destek tezahüratlarında bulundu. “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” ve “Vatan Sana Canım Feda” tezahüratları ile Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere moral desteği sağlandı.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Öte yandan Türkiye - Arnavutluk mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muarrem Kaspoğlu’da tribünden takip etti.