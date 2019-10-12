Türkiye - Arnavutluk: 1-0

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, ()

STAT: Fenerbehçe Şükrü Saraçoğlu

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 66 İrfan Can Kahveci), Ozan Tufan (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

ARNAVUTLUK: Strakosha, Veseli, Ismajli, Dermaku, Djimsiti, Lenjani (Dk. 57 Roshi), Gjasula, Bare, Cikalleshi (Dk. 84 Balaj), Memushaj (Dk. 72 Abrashi), Manaj

GOL: Dk. 90 Cenk Tosun (Türkiye)

SARI KARTLAR: Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ozan Tufan (Türkiye) - Dermaku, Bare, Memushaj, Abrashi, Djimsiti (Arnavutluk)

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında konuk ettiği Arnavutluk’u Cenk Tosun’un 90’ıncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

3’üncü dakikada Türkiye etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Cenk Tosun, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Tosun’un sol ayağıyla vuruşu, az farkla auta gitti.

35’incı dakikada sağ taç çizgisine yakın bir noktada Arnavutluk serbest vuruş kazandı. Memushaj’ın kale sahasına yolladığı topa yükselen Manaj’ın kafa vuruşunda top Mert Günok’ta kaldı.

36’ncı dakikada Mert Günok beklemeden topu oyuna eliyle soktu. Arnavutluk yarı sahasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası dışından vuruşu kaleci Strakosha’da kaldı.

45+4’üncü dakikada Arnavutluk, kaleyi cepheden gören bir noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Manaj’ın barajdan sekerek kaleye yönelen şutunu Mert Günok, uzanarak kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

47’nci dakikada Burak Yılmaz’ın yerde kalmasıyla milli takım serbest vuruş kazandı. Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahasına ortaladığı topa Merih Demiral arkada direkte istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

50’nci dakikada Arnavutluk ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Emre Belözoğlu, pasını müsait pozisyonda bulunan Ozan Tufan’a çıkardı. Ozan’ın sert şutunu kaleci Strakosha son anda çeldi.

68’inci dakikada Türkiye gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik, ceza sahası önünde müsait pozisyonda olan Burak Yılmaz’a pasını verdi. Burak Yılmaz, pasını Hakan’a çıkardı. Hakan’ın vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

75’inci dakikada konuk ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan topla ilerleyen Roshi, ceza sahasına pasını çıkardı. Altıpasta topla buluşan Manaj, müsait durumda istediği vuruşu yapamayınca top yandan dışarı gitti.

87’nci dakikada Manaj, Türkiye sahasının ortalarında topla buluştu. Rakiplerinden sıyrılan Manaj’ın ceza sahası dışından şutunu Mert Günok kurtardı.

90’ıncı dakikada milliler golü buldu. İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topta kaleci Strakosha ile Ismajli anlaşamadı. İki oyuncunun anlaşmazlığı sonunda havadan gelen topa Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

Maçta başka gol olmayınca Türkiye, Arnavutluk’u 1-0 mağlup etti.