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Türkiye 4. gün sonunda 115 madalya kazandı 

ERCAN ATA / BAKÜ,() Azerbaycın'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 4. gününde Türkiye, 43 altın, 40 gümüş ve 32 bronz olmak üzere toplamda 115 madalya elde ederek liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlıları...

Türkiye 4. gün sonunda 115 madalya kazandı 

ERCAN ATA / BAKÜ,()

Azerbaycın'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 4. gününde Türkiye, 43 altın, 40 gümüş ve 32 bronz olmak üzere toplamda 115 madalya elde ederek liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlıları ikinci sırada ev sahibi Azerbaycan 41 altın, 24 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 81 madalyayla takip etti.
Madalya tablosunda ilk 5 şu şekilde
     Ülke                Altın   Gümüş   Bronz    Toplam
1 Türkiye              43        40          32          115
2 Azerbaycan      41        24          16            81
3 İran                    10        12          15            37
4 Özbekistan        7           9          18            34
5 Endonezya        6         18          18            42
 

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