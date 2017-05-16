Türkiye 4. gün sonunda 115 madalya kazandı 

ERCAN ATA / BAKÜ,()

Azerbaycın'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 4. gününde Türkiye, 43 altın, 40 gümüş ve 32 bronz olmak üzere toplamda 115 madalya elde ederek liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlıları ikinci sırada ev sahibi Azerbaycan 41 altın, 24 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 81 madalyayla takip etti.

Madalya tablosunda ilk 5 şu şekilde

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1 Türkiye 43 40 32 115

2 Azerbaycan 41 24 16 81

3 İran 10 12 15 37

4 Özbekistan 7 9 18 34

5 Endonezya 6 18 18 42

