Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü gün tamamlandı

46 ilden 360 sporcunun mücadele ettiği ve bu sene Ordu'da düzenlenen Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda heyecan 3'üncü gün müsabakalarıyla devam etti.

Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü gün tamamlandı

46 ilden 360 sporcunun mücadele ettiği ve bu sene Ordu'da düzenlenen Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda heyecan 3'üncü gün müsabakalarıyla devam etti.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi yakından takip etti.
23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası, yarın yapılacak olan karşılaşmalarla sona erecek.
Bugün yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular şu şekilde:

60 KG
1. Kerem Kamal
2. Ahmet Uçar
3. Abdullah Toprak
3. Veysel Sarıkurt
72 KG
1. Veli Yılmaz
2. Serdar Akgül
3. Fevzi Topcu
3. Ahmet Yılmaz
87 KG
1. Salih Aydın
2. Doğukan Kuru
3. Emincan Enes
3. Ali Cengiz

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314