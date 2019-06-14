Türkiye 1'inciliğine kulaç attılar

KAYSERİ, 2018-2019 Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı'nda yer alan Okullar Arası Yüzme Yıldız Kız- Erkek Türkiye Birinciliği Yarışları'na ev sahipliği yaptı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlar, 3 gün sürdü. Yarışlara 24 ilden 55 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 4 takım katıldı. 100'ü kız, 209 sporcunun müdacele ettiği organizasyonda, ilk 4'e giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Yarışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Okullar Arası Yüzme Yıldız Kız- Erkek Türkiye Birinciliği Yarışları Direktörü Mehmet Çoban, "Gruplarında ilk 3'e giren en iyi okul takımlarımız, burada yapılan il birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Müsabakalar sonucunda ilk 4'e giren takımlara kupaları verildi. Kendi kategorilerinde ilk 4'e giren sporculara madalyaları verildi. Gayet başarılı ve ilginin yüksek olduğu bir organizasyonu geride bıraktık. Burada bizlere yardımcı olan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yarışlardan görüntü

- Türkiye Yüzme Federasyonu MHK Başkanı Mehmet Çoban'ın açıklamaları

- Genel detay



Haber- Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()