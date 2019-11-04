Son Dakika
İSTANBUL - İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: (ISPANAĞA KARIŞAN YABANCI OTLAR) HASTANELERE TOPLAMDA 108 KİŞİ BAŞVURDU
Turkish Airlines World Golf Cup 2019 finali başlıyor
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2013 yılından beri düzenlediği Turkish Airlines World Golf Cup 2019'un finali bu yıl Antalya'da gerçekleşecek. THY'nin kapsamlı uçuş ağı içerisinde yer alan 70 ülkedeki 101 destinasyonda gerçekleşen Turkish...
SPOR 04.11.2019, 11:44
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2013 yılından beri düzenlediği Turkish Airlines World Golf Cup 2019'un finali bu yıl Antalya'da gerçekleşecek.
THY'nin kapsamlı uçuş ağı içerisinde yer alan 70 ülkedeki 101 destinasyonda gerçekleşen Turkish Airlines World Golf Cup (TAWGC) serilerine milli havayolunun davetlisi olarak 8 binden fazla sporcu katıldı. Dünyanın dört bir yanından turnuvaya katılım gösteren amatör golfçüler, 4-5 Kasım tarihlerinde finalde yarışacak. TAWGC finalinin kazananı, 2013 yılından beri düzenlenen ve bu yıl da 7-10 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek Turkish Airlines Open Pro-Am profesyonel golf turnuvasında dünyaca ünlü golfçülerle yarışma fırsatı bulacak.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı turnuvaya ilişkin, "Turkish Airlines World Golf Cup, 2013 yılından beri yaygın uçuş ağımızı oluşturan birçok noktada düzenlediğimiz önemli bir turnuva. Bu yıl toplamda 101 destinasyonda gerçekleştirdiğimiz amatör golf serimiz, etkinlik alanını her geçen yıl daha da artırıyor. Turnuvamızı, denizi ve doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezimiz Antalya'da gerçekleştirmekten ve bu sayede davetli oyuncularımızın unutmalarının mümkün olmadığı keyifli bir final serisini her yıl hayata geçiriyor olmaktan oldukça memnunuz" açıklamasında bulundu.
THY'nin kapsamlı uçuş ağı içerisinde yer alan 70 ülkedeki 101 destinasyonda gerçekleşen Turkish Airlines World Golf Cup (TAWGC) serilerine milli havayolunun davetlisi olarak 8 binden fazla sporcu katıldı. Dünyanın dört bir yanından turnuvaya katılım gösteren amatör golfçüler, 4-5 Kasım tarihlerinde finalde yarışacak. TAWGC finalinin kazananı, 2013 yılından beri düzenlenen ve bu yıl da 7-10 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek Turkish Airlines Open Pro-Am profesyonel golf turnuvasında dünyaca ünlü golfçülerle yarışma fırsatı bulacak.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı turnuvaya ilişkin, "Turkish Airlines World Golf Cup, 2013 yılından beri yaygın uçuş ağımızı oluşturan birçok noktada düzenlediğimiz önemli bir turnuva. Bu yıl toplamda 101 destinasyonda gerçekleştirdiğimiz amatör golf serimiz, etkinlik alanını her geçen yıl daha da artırıyor. Turnuvamızı, denizi ve doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezimiz Antalya'da gerçekleştirmekten ve bu sayede davetli oyuncularımızın unutmalarının mümkün olmadığı keyifli bir final serisini her yıl hayata geçiriyor olmaktan oldukça memnunuz" açıklamasında bulundu.
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5