Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Turkish Airlines Challenge Pro-Am başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () TURKISH Airlines Challenge'dan bir gün önce düzenlenen 1 profesyonel 3 amatör golfçüden oluşan takımların yarıştığı Pro-Am Turnuvası yapıldı. Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de...

Turkish Airlines Challenge Pro-Am başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

TURKISH Airlines Challenge'dan bir gün önce düzenlenen 1 profesyonel 3 amatör golfçüden oluşan takımların yarıştığı Pro-Am Turnuvası yapıldı.
Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de yapılan en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Challenge'dan bir gün önce yapılan Pro-Am Turnuvası başladı. 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takımların mücadele ettiği turnuva Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'nde yapıldı. İngiliz eski milli futbolcu David Platt ile amatör olarak Serik Kaymakamı Haluk Şimşek'in de yarıştığı turnuvada 96 golfçü mücadele ediyor.
Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour'un Türkiye ayağı olan Turkish Airlines Challenge ise yarın başlayacak. 26- 29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek toplam 200 bin euro ödüllü organizasyonda 11'i Türk toplam 156 oyuncu sahaya çıkacak. Turnuvada Türkiye'yi profesyonellerde Ali Altuntaş, Hakan Yamaç, Hamza Sayın, Deha Özer Şenay, Bülent Karataş ve Bekir Kara, amatörlerde ise Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Hamza Esmer, Mutlu Güner ve Ahmet Telli temsil edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Oyundan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314