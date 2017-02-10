Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası sona erdi

Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası son gün yarışlarıyla tamamlandı.

Şampiyonanın ikinci gününde erkekler ve kadınlarda 24 dalda yarışlar yapılırken, kategorilere göre dereceye giren sporcular şöyle:

KADINLAR

3000 metre: 1. Tuğba Güvenç (9.18.02), 2. Aişe Ecer (9.58.33), 3. Latife Güneş (10.01.53)

1500 metre: 1. Damla Çelik (4.37.63), 2. Emine Akbingöl (4.39.24), 3. Derya Kunur (4.44.77)

800 metre: 1. Özlem Kaya (2.07.07), 2. Emine Hatun Tuna (2.10.14), 3. Damla Çelik (2.12.51)

400 metre: Nihan Karuk Elmas (59.58)

60 metre engelli: 1. Şevval Ayaz (8.48), 2. Beyza Tilki (8.66), 3.Özge Soylu (8.71)

Uzun atlama: Cemre Bitkin (5.91)

Üç adım atlama: 1. Cemre Bitkin (12.87), 2. Beyza Tilki (12.87), Feride Sütçü Güner (12.27)

Yüksek atlama: 1. Kadriye Aydın (1.73), 2. Miray Akbulut (1.70)

Sırıkla atlama: 1. Buse Arıkazan (4.00), 2. Dilan Erdemir (3.60)

Gülle atma: 1. Sare Bostancı (14.58), 2. Sinem Yıldırım (13.82)

ERKEKLER

3000 metre: 1. Turgay Bayram (8.25.87), 2. Bekirhan Kabadayı (8.32.68), 3. Serkan Kucur (8.33.96)

1500 metre: 1. Süleyman Bekmezci (3.45.71), 2. Ömer Oti (3.55.62), 3. Hakan Çoban (3.55.99)

800 metre: 1. Ömer Oti (1.52.88), 2. Sercan Basım (1.53.20), 3. Furkan Adalı (1.53.79)

400 metre: 1. Batuhan Altıntaş (46.79), 2. Mehmet Güzel (48.36), 3.Enis Ünsal (48.79)

60 metre: 1. Ertan Özkan (6.80), 2. Yiğitcan Hekimoğlu (6.89), 3. Furkan Şen (6.91)

60 metre engelli: 1. Mustafa Güneş (8.09), 2. Batuhan Buğra Eruygun (8.18), 3. Ahmet Mustafa Yılmaz (8.46)

Uzun atlama: 1. Kaan Şencan (7.33), 2. Bora Karadana (6.71)

Üç adım atlama: 1. Can Özüpek (15.66), 2. Necati Er (15.63)

Yüksek atlama: 1. Metin Doğu (2.10), 2. Furkan Göksoy (2.05)

Sırıkla atlama: Ümit Sungur (5.00)

Gülle atma: Murat Gündüz (18.29)

4x100 metre: Hasan Keskin, Atakan Altunsoy, Resul Taş, Abdurrahman Almehmedaldandan (3.28.78)

İSTANBUL /