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Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası başladı

 Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler ve kadınlarda 9 dalda yarışlar yapıldı. Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gün finalleri sonunda dereceye giren isimler şöyle: KADINLAR: 1500...

Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası başladı

 Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler ve kadınlarda 9 dalda yarışlar yapıldı.

Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gün finalleri sonunda dereceye giren isimler şöyle:

KADINLAR:

1500 metre: 1. Damla Çelik (4.37.64), 2. Emine Akbingöl (4.39.24), Derya Kunur (4.44.77)

60 metre koşu: 1. Nimet Karakuş (7.66), 2. Nurdan Boz (7.82), 3. Yudum İliksiz (7.88)

Üç adım atlama: 1. Cemre Bitgin (12.84), 2. Beyza Tilki (12.66), 3. Feride Sütcü Güner (12.27)

Sırıkla atlama: 1. Buse Arıkazan (4.00), Dilan Erdemir (3.60)

Gülle atma: 1. Sare Bostancı (14.58), Sinem Yıldırım (13.82), Şerife Dede (7.05)

ERKEKLER:

1500 metre koşu: 1. Süleyman Bekmezci (3.45.71), 2. Ömer Oti (3.55.62), 3. Hakan Çoban (3.55.99)

60 metre koşu: 1. Ertan Özkan (6.80), 2. Yiğitcan Hekimoğlu (6.89), 3. Furkan Şen (6.91)

Uzun atlama: 1. Kaan Şencan (7.33), Bora Karadana (6.71), 3. Denizcan Aktaş (6.40)

Yüksek atlama: 1. Metin Doğan (2.10), Furkan Göksoy (2.05), 3. Sedat Tunahan Torun ve Enes Can Bayraktaroğlu (1.90)

İSTANBUL /

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