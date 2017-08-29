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Turkcell'den 25 branşta 34 bin sporcuya destek

İSTANBUL,() Türkiye'de sporun en büyük destekçisi olan Turkcell, Türk sporunun yanında olmayı sürdürüyor. A Milli Futbol Takımı iletişim sponsorluğu ile Türk sporuna destek vermeye başlan Turkcell bu yolculukta 25 branşta 34 binden fazla...

Turkcell'den 25 branşta 34 bin sporcuya destek

İSTANBUL,()

Türkiye'de sporun en büyük destekçisi olan Turkcell, Türk sporunun yanında olmayı sürdürüyor. A Milli Futbol Takımı iletişim sponsorluğu ile Türk sporuna destek vermeye başlan Turkcell bu yolculukta 25 branşta 34 binden fazla sporcusuna destek verdi. 
A Milli Futbol Takımı iletişim sponsoru olduktan sonra başlayan bu destek, bugün futboldan basketbola, atletizmden yüzmeye, golf, yelken ve engel tanımayanlara bütün spor branşlarında devam ediyor.
Turkcell, Türk sporunun her zaman yanında olduğunu göstermek adına, sponsor olduğu tüm spor branşlarının aynı sahada buluştuğu reklam filmini, bugün tüm Türkiye ile paylaştı. Sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "A Milli Futbol Takımı'nın iletişim sponsorluğu ile başlayan spora desteğimizi her gün büyüterek bugüne kadar getirdik. Kurulduğumuz günden bu yana 25 spor branşında, toplamda 500 milyon TL'nin üzerinde maddi destekle, 34 binden fazla sporcunun yanında olduk. Çok iyi biliyoruz ki, sadece mücadele ve her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak bizi ileriye götürür. İşte tam da bu yüzden Turkcell olarak sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olmaya hep devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bu dev desteğin, bu büyük mücadelenin sonunda tek kazanan Türk sporu olacak. Bu bağlamda önemli başarılara imza atarak genç nesillere cesaret ve ilham veren takımlara, turnuva, etkinlik ve sporculara destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu amaçla 'TÜRKSPORU' projemizle Türk sporcularına olan sevgi ve ilgiyi artırmayı hedefledik ve birçok farklı dalda sporcuyu bir araya getirip aynı projede buluşturduk" dedi.
Turkcell, Türk sporuna destek olduktan sonra alınan başarıları şöyle açıkladı;
"2002'de sponsor olduğumuz A Milli Futbol Takımımızın Dünya Üçüncülüğü ile gururlandık. 
2010'da Dünyada basketbolun iki numarası olduk. 
Süper Lig'in ilk İsim Sponsoru olduğumuz dönemin sonunda adımızı verdiğimiz ligden tarihimizin 4 büyükler dışındaki ilk ve tek şampiyonu çıktı. Bursaspor kupayı kaldırırken şampiyonun formasında da ismimiz ile yer alıyorduk. 
2012'den beri desteklediğimiz Atletizmde tüm tarihimizin en başarılı Dünya Şampiyonası'nı geçirdik. Kısa mesafe koşu branşından bir Dünya Şampiyonu çıkararak dünyanın manşetlerine yerleştik.
Olimpiyat takımımızın yüzde 100 büyümesini gururla izledik. Bu dönemde yine Türk sporunun yanındaydık. 2012 Londra Olimpiyatları'na tarihimizin rekor sporcu katılımı ile gittik.  2016 Rio Olimpiyat Takımı oluşumunun ilk ve tek sponsoru olduk.  
2013'te Görme Engelli Federasyonu sponsorluğumuz ile "Turkcell Sesi Görenler" ligini yarattık. 2 sene sonra, 2015'te, engel tanımayan Görme Engelli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. 
Avrupa Gençlik Kış Oyunları'nın ilk kez Türkiye'ye gelmesine destek olduk. Avrupa'dan yüzlerce genç sporcuyu Erzurum'da ağırladık."
Turkcell'in destek verdiği spor branşları şu şekilde;
-Futbol Milli Takımlar Ana Sponsoru
-Basketbol Milli Takımlar Ana Sponsoru
-Engelli Futbolu Ana Sponsoru
-Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Sponsoru
-Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Sponsoru
-Türkiye Yelken Federasyonu Ana Sponsoru
-Bedensel Engelli Yelken Federasyonu Ana Sponsoru
-Yelken Özel Turnuva Sponsoru
-Golf Özel Turnuva Sponsoru

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