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Türk yıldız Juventus'ta

İSTANBUL,() Liverpool ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Haftalardır adı İtalyan ekibiyle anılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini resmi sitesi üzerinden...

Türk yıldız Juventus'ta

İSTANBUL,()

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Haftalardır adı İtalyan ekibiyle anılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini resmi sitesi üzerinden duyuran Juventus, Emre Can'a, "Hoş geldin" dedi. 
TORİNO HAVAALANI'NA İNDİ
Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla Premier Lig'te çıktığı 26 karşılaşmada takımına 3 gol 5 asistlik katkı sağlayan Emre Can'ın bugün Juventus ile sözleşme imzalamak için Torino Havaalanı'na indiği öğrenildi. Türk asıllı Alman futbolcu, 2014 yılında Bayer Leverkusen'den 12 milyon Euro bonservis ücretiyle Liverpool'a transfer olmuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;
-Emre Can'ın arşiv görüntüleri
 

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