Türk ve Yunan Muaythaiciler Kayseri'de ringe çıktı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()-







Türkiye ve Yunanistan Muaythai Milli Takım sporcuları, Kayseri'de düzenlenen özel bir turnuvada mücadele ettiler.



Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye-Yunanistan Muaythai Milli Takımları 3 raunt üzerinden 6 karşılaşma yaptı. 60 kilogramda Sercan Koç, Panagiotis Karoussiotıs'i puanla, 66 kilogramda Kubilay Tarhan Antonis Koudelski'yi puanla, 54 kilogramda Gizem İslam Efi Xiloudi'yi puanla, 70 kilogramda Caner Kart Pavlov Bamis'i puanla, 75 kilogramda Arif Güler Panagiotis Kaliviaris'i puanla, 86 kilogramda Cengaver Taylan Kemik Leonidas İliadis'i nakavtla mağlup etti. Müsabakalardan sonra sporculara kupa ve madalyaları verildi. Organizasyonun son maçında 53 kilogramda 4'lü turnuva sonrası yapılan finalde Samet Kartal'ı 3 raunt sonunda puan ile mağlup eden Emre Batuhan Yılmaz altın kemerin sahibi oldu. Müsabakalardan sonra Muaythai Federasyon Başkanı Halil Durna, As Başkan Halil Demir, Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu etkinliğe destek verenlere plaket verdi. Müsabakaları 4 bin sporsever izledi.



'KAYSERİ'YE ARMAĞAN OLSUN'



60 kiloda Yunan rakibi Panagiotis Karoussiotis ile karşılaşan ve puanla galip gelen Sercan Koç, "Burada ilk maçı ben yaptım. Kazandım, mutluyum. Kayseri'de ilk defa bir muaythai maçında bu kadar kalabalık görüyoruz. Kayseri'yi ilk kez böyle görüyorum. Beni destekleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Buraya gelenlerin hepsinin eline yüreğine sağlık. Aldığım galibiyet bütün Kayseri'ye armağan olsun" dedi.



'İNSANLARIN ENERJİSİ YÜKSEKTİ'



86 kiloda Yunan rakibini nakavt eden Cengaver Taylan Kemik, Kayseri'ye geldikten itibaren kendilerine gösterilen ilgiden olumlu enerji aldıklarını söyledi. Cengaver, "Burada hoş bir atmosfer vardı, bu da bana enerji verdi. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Yunanistan milli takımındaki sporcularla dövüştük. Yunan arkadaşları da tebrik ederim iyi dövüştüler. Maça gelince ilk raunda biraz tutuk başlamıştım ama alıştım ve gerisi geldi, kazandım" şeklinde konuştu.