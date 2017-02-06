Türk vatandaşı olmayan sporcular Türkiye Şampiyonasında yarıştı

ERCAN ATA-ANKARA/ Türkiye Bisiklet federasyonu Türkiye şampiyonası 1. Etap puanlı yol yarışları ilk ayağında 62 Yabancı Sporcuyu Yarıştığı ortaya çıktı.

VATANDAŞI OLMAYAN YABANCILAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA

Bisiklet Federasyonu Antalya'da kamp yapan 2 bayan takımı 3 sporcu, 8 erkek takımından 59 yabancı uyruklu sporcuyu Türkiye şampiyonasında yarıştırdı. Statüye göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yarışabileceği yarışmalarda yabancı ülke vatandaşları yarışamıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Alanya'da gerçekleştirdiği, Türkiye şampiyonası 1. Etap puanlı yol yarışları için kendi internet sitesinde yayınladığı büyük Kadınlar ve Erkekler takım listesinde 10 farklı takımda yer alan 62 sporcunun ismini yayınladı.

DERECEYE GİRE SPORCULAR VE TAKIMLARI

Yarışlar sonunda büyük kadınlarda Kocaeli Brisaspor'dan Beyza Kahveci 1. aynı takımdan Cansu Türkmenoğlu 2. Ve Sakarya Telekom'dan Hatice Yılmaz ise 3. oldu. Takımlar kategorisinde 1. Kocaeli Brisaspor, 2. Başkent Üniversitesi Spor Kulübü, 3.'lüğü ise Karaman Ekstrem Spor Kulübü kazandı.

Büyük erkeklerde ise Kocaeli Brisaspor'dan Onur Balkan birinciliği, Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür ikinciliği, Kocaeli Brisaspor'dan Kemal Küçükbay üçüncülüğü elde etti. Erkekler takım kategorisinde Kocaeli Brisaspor zirvede yer alırken, Torku Şekerspor ikinci, Kapodakya Bisiklet Spor Kulübü de üçüncülükte kaldı.

YABANCI SPORCULARIN DERECELERİ LİSTELERDEN ÇIKARILDI

Ancak, yabanı sporcular derece yapmalarına rağmen ilk iki gün sonuç listelerinde adları vardı. Üçüncü gün ise derece yapan sporcuların listelerde yer almaması dikkat çekti. Yarışmaların ilk iki gününde derece yapan yabancı sporcuların listesi yayınlanmış ve dereceleri federasyonun sitesinde yer alıyordu. Cumartesi gecesi toplanan Teknik Kurul delegeleri yapılan hatayı farketti. Dereceye giren tüm yabancı sporcuların isimleri, yarışma sonuç listelerinden çıkarıldı. Son gün yarışlarında da derece yapan yabancı sporcular ve takımlarda sonuç listelerinde yer almadı.

Kamp yapmak için Antalya'yı seçen takımların Türkiye şampiyonasında yarıştırılması ise, yarışma derecelerini etkilediği ifade edildi.

Antalya'da kamp yapan ve Türkiye şampiyonası 1. Etap puanlı yol yarışlarına katılan yabancı takımlar:

ERKEKLER:

Astana Cıty Contınental, 12 sporcu

Kazakistan Natıonal Team, 2 sporcu

Ukrayna Natıonal Team, 1 sporcu

Kırgızistan Natıonal Team, 1 sporcu

Kolss Contınental Team, 12 sporcu

ISD Contınental Team, 12 sporcu

Synergy Baku Cyclıng Project, 9 sporcu

Belarus Natıonal Team, 10 sporcu

KADINLAR:

Ukrayna Natıonal Team, 2 sporcu

Belarus Natıonal Team, 1 sporcu

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