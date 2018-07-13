Türk Tenisçi Yankı Erel Wimbledon genç çiftler kategorisinde yarı finale yükseldi 

Aynur Tattersall / LONDRA,()



Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Virtanen, Fransız Hugo Gaston ve Clement Tabur ikilisini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden tek Türk milli tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11'inci gününde gençler çift erkeklerde çeyrek final maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Fransız Hugo Gaston ve Clement Tabur ile karşılaştı. 1 saat 25 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel - Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek adlarını yarı finale yazdırdı. Yankı Erel ile Otto Virtanen çifti, yarı finalde James Story ile Harry Wendelken ve Aidan McHugh ile Timofei Skatov karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

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