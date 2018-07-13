Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Türk Tenisçi Yankı Erel Wimbledon genç çiftler kategorisinde yarı finale yükseldi 

Aynur Tattersall / LONDRA,()   Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Virtanen, Fransız Hugo Gaston ve Clement Tabur ikilisini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi Sezonun...

Türk Tenisçi Yankı Erel Wimbledon genç çiftler kategorisinde yarı finale yükseldi 

Aynur Tattersall / LONDRA,()
 
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Virtanen, Fransız Hugo Gaston ve Clement Tabur ikilisini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi
Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden tek Türk milli tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11'inci gününde gençler çift erkeklerde çeyrek final maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Fransız Hugo Gaston ve Clement Tabur ile karşılaştı. 1 saat 25 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel - Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-5 ve 7-6'lık  setlerle 2-0 yenerek adlarını yarı finale yazdırdı. Yankı Erel ile Otto Virtanen çifti, yarı finalde James Story ile Harry Wendelken ve Aidan McHugh ile Timofei Skatov karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325