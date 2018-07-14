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Türk Tenisçi Wimbledon'da finalde

Türk Tenisçi Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde finale yükseldi   Aynur Tattersall / LONDRA,()   Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Virtanen, James Story...

Türk Tenisçi Wimbledon'da finalde

Türk Tenisçi Yankı Erel Wimbledon'da çiftlerde finale yükseldi
 
Aynur Tattersall / LONDRA,()
 
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Virtanen, James Story ile Harry Wendelken ikilisini 2-0 yenerek  finale yükseldi. Türk tenisçi Yankı Erel, partneriyle birlikte gösterdiği bu başarı ile Türkiye tarihinde ilk defa gençlerde finale kalma başarısı göstererek tarih yazdı. 
Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden tek Türk milli tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 12'nci gününde gençler çift erkeklerde yarı final maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen,  Birleşik Krallık'tan James Story ile Harry Wendelken ile karşılaştı.
Toplam 1 saat 25 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 7-6'lık  setlerle 2-0 yenerek adlarını  finale yazdırdı. 
Yankı Erel ile Otto Virtanen, yarın finalde, Nicolas Mejia ile Onfrej Styler çifti ile karşılaşacak.

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