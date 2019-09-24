Türk Telekom'un potadaki hedefi şampiyonluk

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, basketbol takımının yeni sezon hedeflerine ilişkin açıklama yaptı. Kıraç, “Bugüne kadar spora ve sporcuya verdiğimiz güçlü kurumsal desteği aynen sürdürüyoruz. Yeni sezonda da Ankaralı basketbol severlerin yüzlerini hem Türkiye’de hem de Avrupa’daki FIBA Şampiyonlar Ligi’nde güldürecek bir performans sergilemek istiyoruz, tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık” dedi.



170 yıllık bir markanın temsilcisi olduklarını belirten Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, “Aynı zamanda Ankara’nın temsilcisiyiz. Ben Ankara basketbol seyircisini çok beğeniyorum. Biz de onlara başarı üzerindeki beklentiyi karşılayacak bir takım oluşturmaya çalıştık. Tabii şampiyonluk dilden çıkması kolay, oluruz demek kolay. Ama bunlar kolay şeyler değil, yüksek bütçeler isteyen şeyler. Şunu başaracağımıza inanıyoruz, yavaş yavaş o potaya girmeyi. Amacımız da açıkçası, bu sene dikkat ederseniz bir şablon oluşturmaya çalıştık” diye konuştu.



“MÜCADELESİYLE ÖRNEK OLACAK BİR TAKIM BIRAKACAĞIZ”



Başkan Kıraç, genç ve dinamik bir kadro kurduklarını belirterek, “Gerçekten Egemen Karşıyaka’da ciddi bir çıkışı olan bir arkadaştı. Bu çocuklara biz tekrar bir fırsat verip, milli takıma tırmandırabilirsek, o dediğimiz başarıların bir kısmının ben çok rahat bir şekilde gelebileceğini düşünüyorum. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz derken bunları kastediyordum. Ankara seyircisine devamlı, Ankara’dan gurur duyacakları, yenilse de yense de önemli değil, davranış, takım mücadelesiyle örnek olacak bir takım bırakacağız. Spor bu, kaybedip kazanabilirsiniz ama eğer mücadele ederseniz, göze hoş gelen bir basketbol oynarsanız, insanlar sizden o enerjiyi alırlarsa devamlı desteklerler ve o desteği sonucu başarı olarak döner” ifadelerini kullandı.



“KADROMUZ İYİ”



Takımın bir kısmının milli takım, şafak milli takım oyuncusu olduğunu ifade eden Başkan Yusuf Kıraç, “Özellikle yabancılara baktığınız da ikisi milli takım oyuncusu, diğerleri de NBA kariyeri olan oyuncular. Buradan baktığınızda aslında bizim amacımız çıkış yapabilecek, biraz daha mücadele gücü yüksek bir takım oluşturmak. Hazırlık maçlarında benim hoşuma gitti, özellikle Beşiktaş maçı, çok ciddi bir farkla geriden gelip maçı almaları. Biz böyle bir takım istiyoruz. Dolayısıyla verimlilik önemli, aldığımız oyunculara verilen paranın karşılığını almak lazım. Geçen sene biz çok ciddi paralar verip aldığımız oyunculardan verim alamadıklarımız oldu. Çok fazla para harcayarak olmuyor bu iş. Şu an itibarıyla 5 yabancımız var, oyuncularımız var, kadromuz iyi. Bundan sonra da bir eksiğimiz olursa gidermeye çalışacağız” dedi.