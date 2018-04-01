Türk Telekom Stadı'nda 'kupa' göndermesi!

Skorbordda açılan görsel, Trabzonspor cephesinden büyük tepki topladı

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenerken, mücadelenin ardından Türk Telekom Stadyumu'nun skorbordunda yayınlanan görsel, büyük bir tartışma yarattı.

Karşılaşma bitiminin hemen ardından statta bulunan skorbordda "Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor" yazılı görsel, Trabzonspor taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı. Fenerbahçe Kulübü'nün de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını belirtmesinin ardından bu görselin paylaşılmasının Trabzonspor'a mı, yoksa Fenerbahçe'ye mi gönderme olduğu büyük merak konusu...



NEVZAT AYDIN'DAN TEPKİ



Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bu görsele tepki gösterdi. Aydın; görseli paylaşarak, "Rezillik" ifadesini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar yıllar önce Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan bir Galatasaray - Trabzonspor maçı sırasında 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazılı bir pankart açmıştı.