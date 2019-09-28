Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta: 78-66
İSTANBUL, () SALON: Ankara HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Hüseyin Çelik TÜRK TELEKOM: Hunter 17, Muhammed Mustafa Baygül 2, Metin Türen 8, Fall 9, Campbell 5, Johnson 14, Şafak Edge 7, Wiltjer 13, Akif Egemen Güven, Enes Berkay Taşkıran...
İSTANBUL, ()
SALON: Ankara
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Hüseyin Çelik
TÜRK TELEKOM: Hunter 17, Muhammed Mustafa Baygül 2, Metin Türen 8, Fall 9, Campbell 5, Johnson 14, Şafak Edge 7, Wiltjer 13, Akif Egemen Güven, Enes Berkay Taşkıran 3
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 19, Lazeric 5, Moore 11, Auguste 1, Hüseyin Göksenin Köksal 8, Yiğit Arslan 3, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Can Korkmaz 5, Whittington 12, Ayberk Olmaz
1'İNCİ PERİYOT: 20-12
İLK YARI: 39-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-52
Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında Türk Telekom sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-66 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk periyodunda etkili olan ev sahibi ekip, boyalı alanda da iyi savunma yaptı ve ilk periyodu 20-12 önde tamamladı. İkinci periyoda da hücumda etkili başlayan Türk Telekom, farkı 10 sayıya kadar çıkardı ve skoru 31-21'e getirdi. Aldığı mola sonrası oyunda denge kuran sarı-kırmızılı takım, farkı 6'ya düşürmesine rağmen Türk Telekom devreyi 39-33 önde bitirdi. Üçüncü periyoda iyi savunma yaparak başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, farkı eritti ve Can Korkmaz'ın 3 sayılık basketiyle 41-39 öne geçti. İlerleyen dakikalarda oyunda yine üstünlüğü ele geçiren Türk Telekom son çeyreğe 56-52 önde girdi. Dördüncü periyotta yaptığı iyi savunmayla Galatasaray Doğa Sigorta'ya sayı şansı tanımayan ev sahibi ekip, oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Farkı açan Başkent temsilcisi mücadeleden 78-66 galip ayrıldı.
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