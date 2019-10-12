Türk Telekom - Fenerbahçe Beko: 59-75

Basketbol Süper Ligi 3’üncü hafta mücadelesinde Türk Telekom konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 75-59 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alanı iyi kullanan Fenerbahçe Beko, Williams ve Ahmet ile sayı üreterek durumu 9-6’ya getirdi. Fenerbahçe Beko’da Melih’in 3 sayılık basketine Türk Telekom’da Campbell 3 sayı ile karşılık verdi ve farkın açılmasını önledi: 9-12. Fall ile pota altında sayı üreten Türk Telekom, savunmada Fenerbahçe Beko’da Williams’ın sayılarına engel olamadı. Sarı lacivertli ekip ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.

2’nci çeyrekte konuk ekip adına Derrick Williams 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretmeye devam ederek farkı 10 sayıya çıkardı: 16-26. Sayı farkını eritmek isteyen Türk Telekom, dengesiz hücum ederek sayı üretemedi. Fenerbahçe Beko hızlı hücumlarla Sloukas ve Ahmet’in ikili oyunuyla farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 16-30. Karşılıklı sayılarla geçen ikinci çeyreğin ardından Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 39-29 önde kapattı.

3’üncü çeyreğe Türk Telekom Hunter ve Fall’un bulduğu sayılarla 5-0’lık seri ile başladı. Fenerbahçe Beko’ya karşı iyi savunma yapan ev sahibi ekip, üst üste kullandığı faul atışlarıyla farkı 4 sayıya indirdi: 37-41. Campbell’ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayıya Sloukas'ın basket faulü ile karşılık veren deplasman ekibi, farkın kapanmasını önledi: 40-46. Hücumda Wiltjer ve Hunter ile etkili olan mavi-beyazlı ekip, Westermann ve Sloukas’ın sayılarına engel olamadı ve periyodu Fenerbahçe Beko 56-45 önde kapattı.

Final periyoduna iyi hücum ederek başlayan Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Williams ile bulduğu sayılarla farkı 14’e çıkardı: 47-61. Hücumda Wiltjer ve Campbell ile sayılar bulan Türk Telekom farkı eritmeye çalışsa da savunmada Kalinic’in sayılarına engel olamayınca Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 75-59 kazandı.

