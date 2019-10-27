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Türk Telekom - Darüşşafaka Tekfen: 85 - 70

ANKARA, () -  SALON: Ankara HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu TÜRK TELEKOM: Hunter 13, Metin Türen 5, Campbell 18, Muhammed Baygül, Fall 11, Şafak Edge, Wiltjer 10, Johnson 17, Egemen Güven 11, Polat Kaya, Ercan...

SPOR 27.10.2019, 20:28
Türk Telekom - Darüşşafaka Tekfen: 85 - 70

ANKARA, () - 

SALON: Ankara
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
TÜRK TELEKOM: Hunter 13, Metin Türen 5, Campbell 18, Muhammed Baygül, Fall 11, Şafak Edge, Wiltjer 10, Johnson 17, Egemen Güven 11, Polat Kaya, Ercan Bayrak
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Hamilton, Sinan Güler 10, Jones 23, Browne 2, Colson 8, Mahir Ağva 2, Kartal Özmızrak 7, Selim Şav, Erkan Veyseloğlu 4, Lamb 7, Doğuş Özdemiroğlu 7
1'İNCİ PERİYOT: 20-21
DEVRE: 38-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Türk Telekom, evinde Darüşşafaka Tekfen'i 85-70 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 23 sayı ile Darüşşafaka Tekfen'den Jarrod Jones oldu.

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