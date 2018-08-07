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Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Beşiktaş'a Polonyalı hakem Başakşehir maçını Srdjan Jovanovic yönetecek İSTANBUL,() Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in 3'üncü ön eleme turunda oynacağı maçları yönetecekler hakemler...

Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Beşiktaş'a Polonyalı hakem

Başakşehir maçını Srdjan Jovanovic yönetecek

İSTANBUL,()

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in 3'üncü ön eleme turunda oynacağı maçları yönetecekler hakemler belli.
Beşiktaş'ın Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk edeceği karşılaşmada Polonyalı hakem Bartosz Frankowski düdük çakacak. Frankowski'nin karşılaşmadaki yardımcılıklarını ise  Marcin Boniek ve Jakub Winkler yapacak.
BAŞAKŞEHİR MAÇINI SRDJAN JOVANOVİC YÖNETECEK
Perşembe günü aynı saate başlayacak olan karşılaşmada ise Medipol Başakşehir'in konuğu ise Premier Lig ekiplerinden Burnley olacak. 
3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Sırp hakem Srdan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in mücadeledeki yardımcılıklarını ise Uroš Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek.

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