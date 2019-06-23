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Türk sporunun geleceği olan TOHM, Ukrayna'da yeşerdi

Ercan ATA / ANKARA () - Ukrayna'ın Kropyvnytsky şehrinde düzenlenen ve sadece TOHM sporcularının katıldığı Ukrayna Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye U18 Atletizm Milli Takımı, 14 farklı branşta 10 altın ve 4 bronz madalya kazandı. Gençlik...

Türk sporunun geleceği olan TOHM, Ukrayna'da yeşerdi

Ercan ATA / ANKARA () - Ukrayna'ın Kropyvnytsky şehrinde düzenlenen ve sadece TOHM sporcularının katıldığı Ukrayna Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye U18 Atletizm Milli Takımı, 14 farklı branşta 10 altın ve 4 bronz madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacı ile 1 Aralık 2013 tarihinde hayata geçirdiği, 21 yaş altı sporculara hizmet veren Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) meyvelerini vermeye başladı.
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) yetişen atletler, Ukrayna'da madalyalara ambargo koydu. U18 Atletizm Milli Takımı, 25 sporcuyla katıldığı Ukrayna Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı. İlk defa bir uluslararası turnuvaya sadece TOHM sporcuları tam takım olarak katıldı ve 10 altın ve 4 bronz madalya kazandılar.
10 altın ve 4 bronz madalya kazanarak tarih yazan ve tamamı TOHM sporcusu olan U18 Atletizm Milli Takımı'nda madalya kazanan sporcular ve dereceleri şu şekilde:
Sıla Ergün 1500m (4:39.29), Altın Madalya
Büşra Altınbaş 400m (1:03.16), Bronz Madalya
Ece Nartürk gülle atma (15.93),  Altın Madalya
Selma Davulcu cirit atma (52.93), Altın Madalya
Ferhat Ayar 100m (10.91), Altın Madalya
Kaan Gacar 200m (22.98), Altın Madalya
Gökdeniz Göçmen 400m (49.89), Bronz Madalya
Süleyman Toker 800m (1:56.91), Altın Madalya
Abdulbaki Enterili 3000m (8:58.64), Altın Madalya
Mehmet Eren Cantürk 2000m (6:12.22), Altın Madalya
Halil Oğurlu 3 adım atlama (14.46), Bronz Madalya
Savaş Parlak gülle atma (18.05), Altın Madalya
Emirhan Şipşak çekiç atma (64.34), Altın Madalya
Lütfi Demir disk atma (51.52), Bronz Madalya

(FOTOĞRAFLI)

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