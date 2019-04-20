Türk sporunun durumu Bilgi'de ele alındı: Sporun ticari değeri var ama marka değeri yok

istanbul - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi'ndeki “Sektör Buluşmaları" etkinliğine katılan Caspian Tech Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ertan, Türkiye'de kulüp yapısının ekonomik getiri sağlayacak şekilde kurulması gerektiğini belirterek sporun ticari değerinin olduğunu fakat marka değerinin olmadığını söyledi. Etkinliğe katılan Gökhan İnler ve Neslihan Demir Güler de kariyer hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Sports Business Club öğrenci kulübü “Sektör Buluşmaları" etkinliğinde sektörün önde gelen isimlerini ağırladı. Etkinlik kapsamında Olimpik Voleybolcu Neslihan Demir Güler, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Oyuncusu Gökhan İnler, Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Altay Rodopman, Fortuna Sittard Yönetim Kurulu Danışmanı Cenk Ergün ve Caspian Tech Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ertan geleceğin spor yöneticileriyle bir araya geldi.



“FUTBOLDAN NASIL PARA KAZANILIR BİLMİYORUZ"

Kulüplerin içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş reçetesini Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ın Yönetim Kurulu Danışmanı Cenk Ergün aktardı. Kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik krizlerden çıkmak için kendi yapılarını anonim şirkete çevirip halka açıldıklarını vurgulayan Ergün, “Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea gibi kulüpler kulüp sahipliği modelini başarıyla uyguluyor. Türkiye'deyse kulüp yöneticileri futboldan sınırlı gelir sağlıyor ve bunun sonucunda zarar ediyorlar. Kulüplerin dernek statüsünden çıkıp hesap veren yönetim kurullarına dönüşmesi gerekiyor. Futbolun tüm paydaşlarının sporun içinde kalması için sistemin baştan sona doğru kurulması önemli" dedi. Görüşünü Fransa'dan bir örnekle destekleyen Ergün, “Lille takımı Amerikalı bir yatırımcı tarafından alındıktan sonra Barcelona'nın pazarlama ve sponsorluktan sorumlu isimleri ve Avrupa'nın önde gelen gözlemcileri ile anlaştı. İlk sezon sendelediler ama şimdi ligde ikinci sıradalar" diye konuştu.



GÖKHAN İNLER: BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL

Etkinliğe katılan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Oyuncusu Gökhan İnler Türkiye'de gençlerin gelişim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İnler, “Gençler A takım seviyesine gelene kadar doğru eğitimleri almıyor. Türkiye'de yarışma odaklı hareket edildiği için gençler gelişim için ihtiyacı olan süreyi bulamıyor" dedi. Medipol Başakşehir'in başarısına da değinen İnler, “Son dört senedir ilk dörtteyiz. Bu başarı tesadüf değil. Kulübün profesyoneller tarafından yönetilmesi bu durumu mümkün kıldı" dedi.



NESLİHAN DEMİR GÜLER: TAKIM SPORLARINDA ERKEKLERDEN İYİYİZ

Etkinliğe katılan Olimpik Voleybolcu Neslihan Demir Güler kulüplerde profesyonel yöneticilerin önemini şu ifadelerle anlattı: “Antrenör ve başkanların çok büyük egoları olabiliyor. Onların arasında sporcuların yıpranmaması için empati sahibi ve profesyonel yöneticilerin sayısının artması gerekiyor. Altyapı yatırımları gibi doğru kararları vermek, milli takımlara yansıyacak başarıların yolunun açmak ve sporda bir ekol oluşturmak ancak bu yolla mümkün"

Sporda kadının rolüne de değinen yıldız voleybolcu, “Kadın sporcular olarak voleybol ve basketbolda çok büyük başarılar elde ettik ama diğer sporlar kadar ses getirmedi. Sporda sanıldığı kadar geride değiliz, takım sporlarında erkeklerin çok önündeyiz" dedi.



"TÜRK FUTBOLUNUN TİCARİ DEĞERİ VAR, MARKA DEĞERİ YOK"

Etkinlikte sporun bahis boyutu ise Caspian Tech Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ertan tarafından değerlendirildi. Bahis endüstrisiyle ilgili önemli veriler aktaran Ertan, “Tüm dünyada bahis pazarı 400 milyar dolara ulaştı. Bunun yüzde 35'i Amerika'da toplanmış durumda. En çok bahis yapılan ülkelerin başında gelen İngiltere'de 9 bin bayii var. Tüm Avrupa'da online site sayısı ise 165. Türkiye'de bahis sektörünün hacmi 2,5 milyar dolar. Bu rakamın yüzde 60'ı online sitelerde kalanı ise 6 bin 500 bayide dönüyor" dedi. Spor kulüplerinin tüm gelirlerinin Türk lirası, harcamaların ise döviz cinsinden olduğunu belirten Ertan, “Spor yöneticiliği önce bu dengeyi kurmayı gerektirir. Yurtdışındaki, ülkemizin futbol maçlarının yayın haklarına olan ilgisizlik ile takımlarımızın forma satış adetleri göz önüne alındığında bir marka değerimizin olmadığını görüyoruz. Gelinen bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu dahil olmak üzere tüm paydaşların ciddi bir sorumluluğu var. Bu nedenlerle de Türkiye'de futbolun sadece ticari değeri var, marka değeri yok" ifadelerini kullandı.



“AMATÖR BRANŞLARDA SPONSORLUK OLMAZSA OLMAZ"

2015 yılından bu yana uzun vadeli bir proje ortaya koyarak çalıştıklarını belirten Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Altay Rodopman da amatör branş yöneticiliğine dair önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı. Rodopman, “2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alma ve yelken sporunu tabana yayma gibi hedeflerimiz var. Bunun için altyapı yatırımı yaparak sporcu yetiştirmeye odaklanıyoruz. Dr. Malte Phillip ve Stefan de Vries gibi dünyaca ünlü yöneticileri ekibimize dahil ettik. Yelken uzun süreli çalışma ve planlamayla başarıya ulaşılabilen bir branş. İyi yapılanmak, rakiplerle eşit şartlarda hazırlık yapmak ve süreçleri iyi yönetmek gerekiyor. Özellikle amatör branşlarda bunun tek yolu güçlü sponsorluk anlaşmaları yapmaktan geçiyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

