Türk sporcular, Dünya Snowboard Şampiyonası'na hazırlanıyor

Erciyes Dağı'nda, Dünya Kayak Federasyonu (FİS) tarafından 4-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Snowboard Şampiyonası'nda ülkemizi biri kadın 3 sporcu temsil edecek.

İtalya, Bulgaristan, Rusya, Avusturya ve Kore'de ilk 5 ayağı gerçekleştirilen Dünya Snowboard Kayak Şampiyonası'nın son ayağı Erciyes Dağı'nda hafta sonu gerçekleştirilecek. 5 yarışmada aldıkları puanları Erciyes'deki son yarışmalara getiren erkek ve kadın sporculardan en fazla puan alan erkek ve kadın snowboardcı 2016-17 sezonun Dünya Şampiyonu ünvanını elde ederek, Altın Kürenin sahipleri olacak.

Erzurumlu Hamza Polat, Elif Kübra Geneşke ve Yavuz Dumlu da 16 ülkeden 200'e yakın sporcunun katılacağı yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli sporcular, Kayak Milli Takım Antrenörü Ömer Karslı gözetiminde Erciyes Dağı'nda şampiyonanın gerçekleştirileceği Develi kapıda antrenmanlarını sürdürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Milli takımın çalışmalarından görüntü

-Erciyes Dağı'ndan görüntü

-Genel detay

HABER - KAMERA: OKTAY ENSARİ - KAYSERİ /