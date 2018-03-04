Türk kadın sporcudan gururlandıran başarı

ÖĞRETİM üyesi ve milli triatlet Bahar Saygılı, Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da düzenlenen Uluslararası Ironman 70.3 yarışında 3. oldu. Yarışlara katılan ilk Türk kadını olan Saygılı, Türk sporunun hak ettiği yere gelebilmesinin sporcu yetiştirmek kadar, spor yöneticileri ve teknik uzman yetiştirmekle mümkün olacağını söyledi.

Dünyanın 92 şehrinde, kadın ve erkek yaklaşık 150 bin triatletin katılımıyla düzenlenen 'Ironman 70.3' yarışlarının yeni ayağı Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da gerçekleşti. 9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21.1 kilometre koşu etabından oluşan yarışlarda Türkiye'yi gururlandıran isim İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve milli triatlet Bahar Saygılı oldu. 14 yaşından bu yana sporla ilgilenen ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmenin kendisini gururlandırdığını ifade eden Saygılı, "3 tane 70.3 ironman ve bir tane dünyada bilinen en önemli Ironman yarışı olan Ironman Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek beni her zaman gururlandırdı ve gururlandıracak. Vücudum el verdiği sürece bu spora ve yarışlara katılmaya devam edeceğim" dedi.

HEM SPORCU HEM DE GENÇ BİR EĞİTMEN

Sporculuğunun yanı sıra bir eğitmen de olan Saygılı, bu alanda öğrenci yetiştirmenin önemini şu sözlerle anlattı:

"Aslında bu spor, kuşaktan kuşağa geçen bir bayrak yarışı gibi algılanmalı. Ben de sporculuğuma, eğitimci ve akademisyenlik görevlerini ekledim. İstinye Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde, öğrencilerimle, genç arkadaşlarımla harika çalışmalar yapıyoruz. Türk sporunun hak ettiği yerlere gelebilmesi, sporcu yetiştirmek kadar, spor yöneticileri ve teknik uzman yetiştirmekle mümkün. Bu işi de tutkuyla ve çıkarsızca yapmak gerekiyor, başarıyı getiren şey de bu. Kişi hangi alanda çalışıyorsa önceliği sevmek olsun. O zaman sporun acısını hissetmeyip mutlu oluyorsunuz.”

12 ÜLKEDE TER DÖKTÜ

2011 yılında gerçekleşen Aux En Provence Half Ironman yarışına katılarak, bu alanda ilk Türk kadını unvanını alan Saygılı, o yıldan bu yana İronman 70.3’te şu sonuçları aldı:

"2017 Ironman 70.3 Barcelona 2'nciliği, 2016 Ironman Dünya Şampiyonası Hawaii Kona’da yarışan tek Türk Kadın sporcu, 2016 Ironman 70.3 Lanzarote 3'üncülüğü, 2016 Ironman Güney Afrika Şampiyonası 2'nciliği, 2015 Ironman 70.3 Lüksemburg 3'üncülüğü, 2014 Ironman 70.3 Kanada Dünya Şampiyonası, 2014 Ironman 70.3 Lüksemburg 2'nciliği, 2013 Ironman 70.3 Norveç 4'üncülüğü, 2012 Ironman 70.3 Las Vegas Dünya Şampiyonası 20'nciliği, 2012 Wiesbaden 70.3 Avrupa Şampiyonası 11'inciliği, 2012 Abu Dhabi Triathlonu yaş grubu 1'inciliği ve genel kadınlar klasmanı 6'ncılığı."

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