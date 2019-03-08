Türk judokalar Marakeş'te ilk günü madalyasız tamamladı

İSTANBUL,() -

Fas'ın Marakeş kentinde başlayan Grand Prix müsabakalarının ilk gününde erkekler 60 ve 66 kiloda tatamiye çıkan Türk judokalar madalyanın uzağında kaldı. 69 ülkeden, 184 kadın ve 259 erkek judocunun yer aldığı karşılaşmaların birinci gününde 60 kiloda Bekir Özlü üçüncülük kürüsüne çok yaklaştı. Özlü, ilk turu bay geçtikten sonra, ikinci turda Tunuslu, üçüncü turda Kazak rakibini altın skorda ipponla yenerek çeyrek finale yükseldi. Yarı finalde Özbek rakibine mağlup olan Bekir Özlü, repesajda Bulgar Gerchev'e rakip oldu. Müsabakayı kaybeden Bekir Özlü, bronz madalya şansını iyi kullanamadı. Bu sıkletteki diğer Türk judoka Samet Kumtaş ise ilk maçında yenildi.

66 kiloda Sinan Sandal da maçlarına iyi başladı. İlk turda Hollandalı rakibini mağlup eden Sandal ikinci maçında Bulgar rakibini ipponladı. Üçüncü karşılaşmasında Mısırlı rakibine yenildi ve madalyanın uzağında kaldı.

Grand Prix'te yarın 73 Kg'da Bilal Çiloğlu, 81 Kg'da M.Mustafa Koç ve Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.

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