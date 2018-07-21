Türk güreşçilerden 4 final 

İSTANBUL,()

36'ncı Vehbi Emre-Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvasının 2'nci gününde 4 Türk güreşçi finale yükseldi.

İstanbul Bağcılar spor Salonunda bu yıl 36'ncısı düzenlenen Vehbi Emre-Hamit Kaplan Uluslararası Greko-Romen güreş turnuvasının resmî açılış töreni yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürü Cemil Boz İstanbul'da üst üste güreş organizasyonları yaptıklarına dikkat çekerek "Güreş Türk sporunun gerçekten lokomotifi ve bizler güreş camiasını burada ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu başkanı Musa Aydın ise açılışta yaptığı konuşmada katılan tüm ülkelere başarılar dileyerek "36'ncı Vehbi Emre Grekoromen güreş Turnuvası her sene daha da çekişmeli geçiyor. Katılan ülke ve sporculara baktığımda adeta mini bir Dünya şampiyonasını organize ediyoruz. Haftaya da Yaşar Doğu turnuvası var. Yine katılım aynı şekilde olacak. Ben tüm katılımcılara bir kez daha başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Dünya Güreş birliği As başkanı Natalia Yarigina ve Dünya Güreş Birliği Yönetim Kurulu üyesi Rodika M. Yakşi ise Türkiye'de yapılan organizasyonların hatasız olduğunu belirterek "Türkiye'de olmaktan hem bizler hem de katılan tüm ülkeler çok mutlu. Dünya şampiyonası öncesinde bu tip turnuvalar çok önemli. Türkiye Güreş Federasyonunu bu başarılı organizasyonlarından dolayı kutluyoruz. Türkiye daha büyük organizasyonlar yapmayı hak ediyor. Hem kendi adıma hem de Başkanımız Laloviç adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dediler.

TÜRK GÜREŞÇİLERDEN 4 FİNAL

İstanbul Bağcılar Spor Salonunda düzenlenen 36'ncı Uluslararası Vehbi Emre-Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın 2'nci gününde mindere çıkan Türk sporculardan 4'ü finale yükseldi.

Türkiye'yi 130 kiloda temsil eden Rıza Kayaalp yarı finalde Belarus'tan Losep Chugoshvili'yi 1-1 sona eren maçın ardından puan avantajı ile yenerek finale yükseldi. Kayaalp yarın finalde Beleruslu Kiryl Hryshchanka ile karşılaşacak. 77 kiloda Türkiye'yi temsil eden Fatih Cengiz yarı finalde Japon Yuniku Shohei'yi 4-1 yenerek finale yükseldi. Cengiz, finalde yarın Belarus'tan Kazbek Kılou ile altın madalya için mücadele edecek. 77 Kiloda ki bir diğer güreşçi Emre Başar Belarus'tan Kazbek Kılou'ya 7-3 yenildi. Emre, yarın Kazakistan'dan Tamerlan Shadukayev'le bronz madalya maçına çıkacak. 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Murat Fırat Azeri Kamran Mammadov'u 2-1, aynı kiloda Ensar Karabacak'ta Japon Shimogamada Tuchika'yı 10-3 yenerek finale yükseldi. İki Türk güreşçi yarın finalde karşı karşıya gelecek.

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