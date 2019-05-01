Türk güreşçiler dünya zirvesinde

ANKARA,() - Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından açıklanan dünya sıralaması listesinde Türk güreşçiler zirveyi kimseye bırakmadı. UWW Dünya Klasmanı'nda grekoromende 5, serbest stilde 4, kadınlarda 3 olmak üzere toplam 12 milli güreşçi ilk 4 sırada yer aldı. Serbest stilde Süleyman Atlı ve Fatih Erdin, grekoromende Emrah Kuş, kadınlarda ise Yasemin Adar, dünya sıralamasında 1'inci sırada bulunuyor.

UWW, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar seri başı uygulamasına geçti ve bu uygulama, 2016 Rio Olimpiyatları'nda, 2017 Paris ve 2018 Budapeşte Dünya Şampiyonaları'nda da uygulandı. UWW dünya sıralamasında ilk 4'te olan güreşçiler, Dünya Şampiyonası'nda ve olimpiyatlarda seri başı olarak finale kadar birbiri ile karşılaşmıyor. UWW Dünya Klasmanı'nda ilk 4'te yer alan milli güreşçilerin sıralamaları şu şekilde:

Serbest stil: 57 kilo Süleyman Atlı 1'inci, 86 kilo Fatih Erdin 1'inci, 65 kilo Selahattin Kılıçsallayan 3'üncü, 125 kilo Taha Akgül 4'üncü.

Grekoromen stil: 82 kilo Emrah Kuş 1'inci, 87 kilo Metehan Başar 2'nci, 55 kilo Ekrem Öztürk 3'üncü, 97 kilo Fatih Başköy, 60 kilo Kerem Kamal 4'üncü.

Kadınlar: 76 kilo Yasemin Adar 1'inci, 72 kilo Buse Tosun 2'nci, 59 kilo Elif Jale Yeşilırmak 2'nci.

Milli güreşçiler, Mayıs ayında İtalya Sassari, Temmuz'da Yaşar Doğu ve Ağustos'ta Belarus'ta yapılacak olan Ranking Series Turnuvaları'nda alacağı puanlarla Kazakistan Dünya Şampiyonası'nda ve Tokyo Olimpiyatları'nda seri başı avantajını elde etmeye çalışacak.