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Türk güreşçiler dünya sıralamasında yine zirvede 

İSTANBUL,() Dünya Güreş Birliği (UWW), Temmuz ayı sikletlere ve sıralı müsabakalara göre, dünyada ilk altıya giren güreşçileri açıkladı.  Listede aldıkları puanlara göre Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda seri başı olma imkanı...

Türk güreşçiler dünya sıralamasında yine zirvede 

İSTANBUL,()

Dünya Güreş Birliği (UWW), Temmuz ayı sikletlere ve sıralı müsabakalara göre, dünyada ilk altıya giren güreşçileri açıkladı. 
Listede aldıkları puanlara göre Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda seri başı olma imkanı sağlayan Türk güreşçiler, her ay değişen listede yine ilk sıralarda yer aldı.
Türk güreşçilerin Temmuz ayı sıralamasındaki yerleri şöyle;
GREKOROMEN STİL
130KG
1. Rıza KAYAALP 45 puan
55KG
1. Ekrem ÖZTÜRK 43 puan
97KG
3. Cenk İLDEM 38 Puan 
72KG
5. Murat DAĞ 30 puan 
67KG
4. Murat FIRAT 32 puan 
SERBEST STİL
86KG
1. Fatih ERDİN 76 puan 
92KG
3. Serdar BÖKE 40 puan 
57KG
3.Suleyman ATLI 32 puan 
65KG
5. Selahattin KILIÇSALLAYAN 39 puan 
70KG
5. Mustafa KAYA 31 puan 
 74KG
6. Soner DEMİRTAŞ 30 puan 
79KG
5. Muhammet Nuri KOTANOĞLU 30 puan 
KADINLAR
55KG
1. Bediha GÜN 33 puan 
59KG
1. Elif Jale YEŞİLIRMAK 33 puan
72KG
2. Yasemin ADAR 38 puan 
53KG
3. Aysun ERGE 33 puan
 

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