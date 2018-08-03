Türk güreşçiler dünya sıralamasında yine zirvede 

İSTANBUL,()

Dünya Güreş Birliği (UWW), Temmuz ayı sikletlere ve sıralı müsabakalara göre, dünyada ilk altıya giren güreşçileri açıkladı.

Listede aldıkları puanlara göre Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda seri başı olma imkanı sağlayan Türk güreşçiler, her ay değişen listede yine ilk sıralarda yer aldı.

Türk güreşçilerin Temmuz ayı sıralamasındaki yerleri şöyle;

GREKOROMEN STİL

130KG

1. Rıza KAYAALP 45 puan

55KG

1. Ekrem ÖZTÜRK 43 puan

97KG

3. Cenk İLDEM 38 Puan

72KG

5. Murat DAĞ 30 puan

67KG

4. Murat FIRAT 32 puan

SERBEST STİL

86KG

1. Fatih ERDİN 76 puan

92KG

3. Serdar BÖKE 40 puan

57KG

3.Suleyman ATLI 32 puan

65KG

5. Selahattin KILIÇSALLAYAN 39 puan

70KG

5. Mustafa KAYA 31 puan

74KG

6. Soner DEMİRTAŞ 30 puan

79KG

5. Muhammet Nuri KOTANOĞLU 30 puan

KADINLAR

55KG

1. Bediha GÜN 33 puan

59KG

1. Elif Jale YEŞİLIRMAK 33 puan

72KG

2. Yasemin ADAR 38 puan

53KG

3. Aysun ERGE 33 puan

