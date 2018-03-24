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Türk güreşçiler Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nda 7 madalya birden kazandı

İSTANBUL,()  Rusya'da düzenlenecek olan Avrupa güreş şampiyonasına hazırlanan Türk güreşçiler Bulgaristan'da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda mindere çıktı.  Sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere...

Türk güreşçiler Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nda 7 madalya birden kazandı

İSTANBUL,() 

Rusya'da düzenlenecek olan Avrupa güreş şampiyonasına hazırlanan Türk güreşçiler Bulgaristan'da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda mindere çıktı. 
Sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 7 madalyanın sahibi oldu. Bulgaristan'ın Sofya kentindeki şampiyonada bugün yapılan maçlar sonuncunda, 55 kiloda Doğuş Ayazcı altın madalyanın sahibi oldu. Serbest stilde 70 kiloda Haydar Yavuz ise finalde rakibine yenilerek gümüş madalyada kaldı. 
Kadınlarda ise 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak bronz madalya kazanırken, erkekler serbest sitilde 61 kiloda Recep Topal, grekoromende 55 kiloda Hakan Murat Çankaya, grekoromen stilde 72 kiloda Cengiz Arslan ve serbest stilde 92 kiloda Serdar Böke bronz madalyanın sahibi oldu. Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nda heyecan bugün yapılacak olan müsabakalarla devam edecek.

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