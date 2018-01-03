Türk futbolunun eski hakemleri Ankara'da bir araya geldi

Ercan ATA - ANKARA /

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve Süper Lig hakemlerinden 85 yaşındaki Ahen Tüzün, ''Ali Palabıyık ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçlarını izliyorum, çok farklı görüyorum ve kendilerini kutluyorum'' dedi.

En genci 55, en yaşlısı 85 yaşında olan ve geçmişte Süper Lig'de düdük çalan duayen hakemler Ankara'da bir araya geldi. 74 yaşına giren Burhan Koçak'ın doğum gününde bir araya gelen Başkent'in eski hakemleri, günümüzün futbolunu ve hakemliğini konuştu.

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve Süper Lig hakemlerinden 85 yaşındaki Ahen Tüzün, günümüzün hakemleri ve yorumcu hakemleri eleştirdi.

Tüzün, "2018'in başında sevgili hakem arkadaşlarımla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hakem nesli kuşaktan kuşağa bütün söylenenlere rağmen aşama yaparak geliyor. Bütün söylenenlere rağmen derken şunu kastettim. Yorumcu hakemler özellikle eski hakemler, onların da görevlerini yaptıklarına inanıyorum. Sahada görev yapan hakemle, kendilerinin görev yaptıkları pozisyonlar eşit değil. Bir pozisyonu 6 defa önce ve sonra seyredip onları insafsızca eleştirmemek lazım. Şimdiki genç kuşak hakemler işlevi çok daha ileri götürecek. Türkiye'ye FIFA ve UEFA'da daha itibarlı gösterişli hakemler kazanılmasına vesile olacaktır" dedi.

"BUGÜNKÜ İMKANLAR ÖNCEDEN OLSA AVRUPA MESAFESİNDEYDİK"

Gönülden gelen bir dileğinin olduğunu belirten Ahen Tüzün, "Bugün Futbol Federasyonu'nun elinde bulunan bu imkanlar, eğer Yılmaz Tokat dönemindeki federasyonun elinde olsaydı, Türk hakem nesli ve Türk futbolu bugün Avrupa mesafesinde olurdu" şeklinde konuştu.

Geçmişteki hakemler ile dönemin genç nesil hakemleri arasındaki artı eksilere de değinen Tüzün, "Artı eskilerin tecrübesidir. Şimdiki arkadaşlarımızın doğaldır ki tecrübesizliği var genç oldukları için. Bunları süratle telafi ediyorlar. Ankaralı hakem arkadaşlarımızdan Ali Palabıyık ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçlarını izliyorum. Çok farklı görüyorum ve kutluyorum kendilerini" ifadelerini kullandı.

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