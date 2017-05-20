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Türk futbolunun efsane isimlerinden Recep Adanır hayatını kaybetti

İstanbul () Türk futbol tarihinin yetiştirdiği unutulmaz isimler arasında yer alan efsane oyunculardan Recep Adanır bugün Antalya'da hayata gözlerini yumdu.  88 yaşında hayatını kaybeden Recep Adanır, Karagümrük, Galatasaray ve Beşiktaş...

Türk futbolunun efsane isimlerinden Recep Adanır hayatını kaybetti

İstanbul () Türk futbol tarihinin yetiştirdiği unutulmaz isimler arasında yer alan efsane oyunculardan Recep Adanır bugün Antalya'da hayata gözlerini yumdu. 
88 yaşında hayatını kaybeden Recep Adanır, Karagümrük, Galatasaray ve Beşiktaş formaları altında sergilediği futbolla haklı bir üne kavuşmuş, 1951'deki Almanya'ya attığı gol ise hafızalardan uzun süre silinmemişti.

1950-59 yılları arasında Beşiktaş formasını terleten ve başarılı futbolunun yanında takımda üstlendiği 'büyüklük' rolüyle ön plana çıkan Recep Adanır, 'Beşiktaş Efsaneleri' kapsamına alınmıştı. Adanır'ın cenazesinin İstanbul'a getirlerek burada toprağa verileceği öğrenilirken, venaze namazı ve defin işlemleri daha sonra açıklanacak

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ: "'BABA' RECEP ADANIR'IN VEFATININ ACISINI YAŞIYORUZ

Beşiktaş Kulübü ise Adanır'ın vefatı üzerine şu açıklamayı yaptı: "1929 yılında Ankara'da dünyaya gelen, siyah-beyaz formamızla 1950'li yıllara damgasını vuran, Baba Hüsnü ve Baba Hakkı'dan sonra üçüncü 'Baba' lakaplı efsanemiz olan Recep Adanır'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz.
Emsalsiz futbolculuk yeteneklerininin yanı sıra, çok iyi bir kaptan olduğu için de Türk Futbolu'nda "Baba" lakabı ile anılan Recep Adanır, Antalya'da hayatını kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz."
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