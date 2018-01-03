Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92

Türk derbisinde Darüşşafaka rahat kazandı

Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka: 65-84 Erman Kunter ve Can Topsakal'a tepki Ata SELÇUK / İSTANBUL, () SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Olegs Latisevs, Josip Radojkovic, Semen Ovinov GALATASARAY ODEABANK: Hardy 15, Taylor 4, Mehmet 3, Walker...

Türk derbisinde Darüşşafaka rahat kazandı

Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka: 65-84

Erman Kunter ve Can Topsakal'a tepki

Ata SELÇUK / İSTANBUL, ()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Olegs Latisevs, Josip Radojkovic, Semen Ovinov
GALATASARAY ODEABANK: Hardy 15, Taylor 4, Mehmet 3, Walker 7, Hendrix 4, Ege 10, Renfroe 7, Hopson, Summers 11, Preldzic 4, Göksenin, Serkan
DARÜŞŞAFAKA: Kidd 9, Wilbekin, Kartal 4, Muhammed 1, Emircan 2, Cummings 8, Okben, Doğuş 4, Sant-Roos 15, Johnson 28, Bell 2, Eric 11
1'İNCİ PERİYOT: 17-15
İLK YARI: 29-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-65

7DAYS EuroCup Top 16 Turu E Grubu ilk maçında Darüşşafaka deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 84-65 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, Ege Arar'ın etkili oyunu ile ilk periyodu 17-15 önde geçti. 2'nci periyotta savunmasını sertleştiren Darüşşafaka, rakibine yalnızca 12 sayı imkanı verirken, rakip potaya 22 sayı gönderdi ve devreye 8 sayı farkla önde girdi: 29-37.
3'üncü periyotta vites artıran deplasman ekibi, Galatasaray Odeabank'ın tamamen oyundan düştüğü çeyrekte farkı 21'e yükseltti: 44-65. Son periyotta da rakibine oyuna dahil olma fırsatı vermeyen Darüşşafaka, Galatasaray Odeabank'ı 84-65 mağlup ederek gruptaki ilk maçında ilk galibiyetine uzandı.
'ERMAN KUNTER İSTİFA' SESLERİ
Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka maçının 3'üncü çeyreğinin sonlarında Sinan Erdem Spor Salonu'nda "İstifa" sesleri yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ilk olarak alkışlarla takımını protesto ederken, daha sonra "Erman Kunter istifa" şeklinde tezahüratta bulunarak koç Erman Kunter'i istifaya çağırdı. Galatasaray taraftarları daha sonra "Cimbombom halkındır, lisenin değil" ve "Topsakal bu takım senin eserin" tezahüratlarında bulundu.
HENRY WALKER İLK KEZ SAHADA
Galatasaray Odeabank'ın yeni transferi Henry Walker, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Darüşşafaka karşısında çıktı. Dün resmen Galatasaray oyuncusu olan Walker, Darüşşafaka'ya karşı 7 sayı 3 ribaund 1 asistle mücadele etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,