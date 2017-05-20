Türk boksörler Hamburg'da fırtına gibi esti

Hamburg'da düzenlenen Profesyonel Boks Galası'nda Türk sporcular Fatih Keleş, Ali Eren Demirezen ve Hüseyin Cinkara rakiplerini yendiler.

Almanya'nın Hamburg kentindeki ECB boks kulubü tarafından düzenlenen Profesyonel Boks Galası'nda Fatih Keleş, Ali Eren Demirezen ve Hüseyin Cinkara rakiplerine ringi dar ettiler.

Sahibi Erol Ceylan'ın olduğu ECB tarafından kentin en büyük spor salonunda düzenlenen galayı 3 bine yakın boks sever izledi. Beşi unvan müsabakası olmak üzere toplam yedi karşılaşmanın yapıldığı gecede, ilk ringe çıkan 90 kiloda Hüseyin Cinkara oldu. Cinkara, altı rauntluk maçta İsveçli rakibi Alexander Todorovic'i ikinci rauntta nakavt etti.

FATİH KELEŞ WBO EUROPE CHAMP UNVANINI KAZANDI

Gecenin ikinci karşılaşmasında, hafif sıklette Fatih Keleş, kendisinden daha tecrübeli güçlü Hollandalı boksör Rafik Harutjunjan karşısında üstün bir dövüş çıkardı. 2011 amatörler Avrupa Şampiyonluğu bulunan ve 2012'de ülkemizi Londra'daki Olimpiyat Oyunlarında temsil eden Keleş, 10 rauntluk maçı 3-0 sayıyla kazanarak, WBO Europe Title (WBO Avrupa Şampiyonu) unvanı kazandı.

AĞIR SIKLETTE DEMİREZEN RAKİP TANIMIYOR

Ağır sıklette ringe çıkan Samsunlu Ali Eren Demirezen, Sırp rakibi Milos Dovedan'a hiç nefes aldırmadı. Demirezen'in Dovedan'ı ilk rauntta dört kez ringe sermesi üzerine hakem maçı bitirdi. Amatörlerde sayısız başarısı olan Demirezen kısa süre önce başladığı profesyonel boksta da zirveye aday olduğunu gösterdi. Bu müsabaka ile Demirezen beşinci profesyonel maçını da nakavtla kazanmış oldu.

Gecenin diğer maçlarında 70 kiloda Denis Krieger'i 3-0 sayıyla yenen Sebastian Formella IBO Avrupa Kıtası Şampiyonu oldu. Orta sıklette Rus İgor Mikhalkin, Güney Afrikalı Thomas Oosthuizen sayıyla yenerek, sıkletinde IBO Dünya Şampiyonu oldu. Ağır sıklette Fransız Zine Eddine Benmakhlouf'u sayıyla yenen Alman Christian Hammer, IBO Avrupa Şampiyonluğunu kazandı.

Gecenin final maçında 90 kiloda eski Dünya Şampiyonu, Amerikalı Ola Afolabi'yi 3. rauntta teknik nakavtla yenen Alman Mario Daser IBO

Uluslararası ve WBO Avrupa Şampiyonluk kemerlerini kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Boks maçından görüntüler

HABER - KAMERA: YAKUP ASKERZADEH - HAMBURG / - FOTOĞRAFLI