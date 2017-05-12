Ercan ATA - ANKARA /

Gençlik ve Spor Bakanlığı, daha önce bayrağı taşıyacağı belirtilen milli yüzücü Emre Sakçı'nın yerine milli karateci Alparslan Yamanoğlu'nun taşıyacağını bildirdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün başlayıp 22 Mayıs'ta sona erecek 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk bayrağını milli karateci Alparslan Yamanoğlu taşıyacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, bu akşam Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki açılış töreninde, Türk bayrağını +84 kilo, 18-19 yaşlarında gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonu sporcu Alparslan Yamanoğlu'nun taşıyacağı açıkladı.

Açıklamada, daha önce bayrağı taşıyacağı belirtilen milli yüzücü Emre Sakçı'nın yarın sabah yarışı olduğu için açılışa katılamayacağı ifade edildi.