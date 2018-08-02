Turizmcilerden 'Antalyaspor'a Tam Destek' kampanyası

ANTALYA,()

Antalya'da faaliyetlerini sürdüren turizmciler, Antalyaspor'un kentin en önemli markası olduğunu belirterek, mali sorun yaşayan kulübe destek vermek amacıyla 'Antalyaspor'a Tam Destek' sloganıyla kampanya başlatacaklarını açıkladı.

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ve Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB yönetim kurulu üyesi Hasan Ali Ceylan, Manavgat Side Turizm Yatırımcılar Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut ve L'oceanica Beach Resort'ün sahibi Mustafa Kılıç ile bir araya geldi.

Toplantıda, mali anlamda süregelen olaylar nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Antalyaspor'un bu süreci en kısa sürede atlatabilmesi amacıyla turizm sektörünün nasıl destek olabileceği, hangi faaliyetlerde bulunabileceği konuşuldu.

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, güçlü bir Antalyaspor'un, turizmin de itici gücü olacağının altını çizerek, son dönemde yaşanan sıkıntılı sürecin atlatılmasında turizm camiasından maddi ve manevi destek istedi.

Cihan Bulut, "Antalyaspor, şehrimizin en önemli ortak değeridir, Antalyaspor'un sahip olduğu Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, Avrupa'nın en iyi birkaç tesisinden biridir. Böyle bir tesise ve altyapıya sahip, bünyesinde birçok turizm tesisini barındıran bir şehrin takımı olan Antalyaspor'un, futbolda daha iyi yerlerde olması gerekir" dedi.

"ŞEHRİN ORTAK DEĞERİ"

Toplantıya katılan turizm sektörü temsilcileri de başarılı bir Antalyaspor'un, Antalya'nın tanıtımına çok önemli katkısı olacağını ve zaman içinde turizm içinde itici güç haline geleceğini vurguladı. Antalya'nın en önemli markasının Antalyaspor olduğunu kaydeden turizmciler, Antalyaspor yönetimine maddi manevi destek olacaklarını belirtti. Turizmciler, 'Antalyaspor'a Tam Destek' sloganıyla önümüzdeki birkaç gün içinde yapacakları girişimlerle destek kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

Toplantıda, 2018-2019 sezonunda Antalyaspor'un evinde oynayacağı ilk maç olan Konyaspor karşılaşması öncesinde, turizm sektörü temsilcileri ve otelcilerle Antalyaspor futbolcu ve yöneticilerin bir moral yemeğinde bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

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