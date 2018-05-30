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Turgutlusporlu yıldız adayına Trabzonspor kancası

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'un, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat Katipoğlu'na Süper Lig ekibi Trabzonspor talip oldu. Beş senedir altyapısında oynadığı Turgutluspor'da ocak ayında profesyonel...

Turgutlusporlu yıldız adayına Trabzonspor kancası

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'un, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat Katipoğlu'na Süper Lig ekibi Trabzonspor talip oldu. Beş senedir altyapısında oynadığı Turgutluspor'da ocak ayında profesyonel sözleşme imzalayan Ferhat, sezonun son maçlarında forma şansı bularak 2 gol attı. Başarılı performansıyla taraftarların da beğenisini toplayan genç krampon, Trabzonspor'un radarına girdi. Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon Başkanı İbrahim Haluk Şahin, yıldız adayı Ferhat'ı kadrolarına katabilmek için Turgutluspor'un kapısını çaldı. Turgutluspor Başkanı Hakan Sezer, Şahin ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

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