Turgutluspor zora düştü

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU,()

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Turgutluspor'da başkan Hakan Sezer, diğer gruplara oranla daha zorlu bir gruba düşmelerine rağmen başarılı olacaklarını söyledi.

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Turgutluspor'da Sezer, "Zor bir grupta olduğumuzun farkındayız. Ancak bu durum asla hedeflerimizi değiştirmeyecek. Önemli olan bizim ne yapacağımız. İddialı ve güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Başkan Sezer, "Transferlerimizi buna göre yaparak tedbirlerimizi alacağız. Bu ligin saygı duyulan ekiplerinden biri olmak istiyoruz. Savaşan, sahada koşan, mücadele eden bir ekip kurduğumuzda ve lige iyi başlayıp, taraftarlarımızı tribüne çektiğimizde başarılı olacağımıza inancım tam. Bu sezon futbolcusuyla, teknik heyetiyle, yönetimiyle, taraftarıyla ve Turgutlu halkıyla birlik ve beraberlik içerisinde olursak başarılı olmamamız için bir neden yok" şeklinde konuştu.

