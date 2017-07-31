Turgutluspor yenilgiyle bitirdi

12 günlük kamp döneminde 4 özel müsabaka yapan Turgutluspor 3'üncü Lig ekibi Karaköprü Bld'yi 1-0 yenip Uşakspor'la 1-1 berabere kalırken 2'nci Lig takımı Kocaelispor'a 1-0, Al Jazeera'ye ise 2-0 yenildi. Hazırlık maçlarında alınan sonuçların önemli olmadığını dile getiren Teknik Direktör Özgün Kaya, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Özel maçlarda skora takılmamak lazım. Gerçek olan ligde alacağımız sonuçlar. Eksiklerimizi en kısa sürede gidermek istiyoruz." dedi.
12 günlük kamp döneminde 4 özel müsabaka yapan Turgutluspor 3'üncü Lig ekibi Karaköprü Bld'yi 1-0 yenip Uşakspor'la 1-1 berabere kalırken 2'nci Lig takımı Kocaelispor'a 1-0, Al Jazeera'ye ise 2-0 yenildi. Hazırlık maçlarında alınan sonuçların önemli olmadığını dile getiren Teknik Direktör Özgün Kaya, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Özel maçlarda skora takılmamak lazım. Gerçek olan ligde alacağımız sonuçlar. Eksiklerimizi en kısa sürede gidermek istiyoruz." dedi.