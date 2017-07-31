Turgutluspor yenilgiyle bitirdi

ÜÇÜNCÜ Lig 2'nci Grup temsilcisi Turgutluspor, Kartepe kampının son gününde oynadığı özel maçta Ürdün Pro Lig ekiplerinden Al Jazeera'ye 2-0 mağlup oldu. Sahaya Tunahan, Oğuz, Ramazan, Mustafa, Muhammet, Fatih, Efşan, Ferdi, Kadir, Berkay ve Emre 11'i ile çıkan kırmızı-siyahlı ekip, sahadan 2-0 yenik ayrılmasına karşın mücadele gücü ile olumlu not aldı. Turgutluspor, bu müsabakanın ardından Kartepe'den ayrılarak ilçeye döndü.

12 günlük kamp döneminde 4 özel müsabaka yapan Turgutluspor 3'üncü Lig ekibi Karaköprü Bld'yi 1-0 yenip Uşakspor'la 1-1 berabere kalırken 2'nci Lig takımı Kocaelispor'a 1-0, Al Jazeera'ye ise 2-0 yenildi. Hazırlık maçlarında alınan sonuçların önemli olmadığını dile getiren Teknik Direktör Özgün Kaya, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Özel maçlarda skora takılmamak lazım. Gerçek olan ligde alacağımız sonuçlar. Eksiklerimizi en kısa sürede gidermek istiyoruz." dedi.