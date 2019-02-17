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Turgutluspor - Yeni Çorumspor: 3-2

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, () - STAT: 7 Eylül HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Fatih Pazı (xx), Harun Pekyürek (xx) TURGUTLUSPOR: Cihan (xx) - Emre (xx) (Dk. 62 Mehmet İncebacak xx), Kadir (xxx), Ertuğrul (xxx), Fatih (xx), Şeyhmus (xx), Güner (xxx)...

Turgutluspor - Yeni Çorumspor: 3-2

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, () -
STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Fatih Pazı (xx), Harun Pekyürek (xx)
TURGUTLUSPOR: Cihan (xx) - Emre (xx) (Dk. 62 Mehmet İncebacak xx), Kadir (xxx), Ertuğrul (xxx), Fatih (xx), Şeyhmus (xx), Güner (xxx) (Dk. 85 Salim), Tayfun (xxx), Zihni (xxx), Necmi (xxx) (Dk. 75 Mehmet Berber xx), Yusuf (xxx)
YENİ ÇORUMSPOR: Onurcan (x) - Mert (xx) (Dk. 88 Onur), Muhammet (x), Barış (x) (Dk. 76 Mücahit x), Mikail (x), Mümin (xxx), Ertuğrul (xx), Uğur (xx), Kaan (x), Volkan (xx), Kıvanç (xx) (Dk. 64 Kerem xx)
GOLLER: Dk. 3 Kıvanç, Dk. 32 Mümin (Yeni Çorumspor) - Dk. 9 Yusuf, Dk.18 ve 45+2 Ertuğrul (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Şeyhmus, Güner, Tayfun, Cihan (Turgutluspor) - Mikail, Uğur, Volkan (Yeni Çorumspor)
KIRMIZI KART: Dk. 87 Onurcan (Yeni Çorumspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Turgutluspor, evinde yenik duruma düştüğü karşılaşmada Yeni Çorumspor'u ilk yarıda atılan gollerle mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi: 3-2.
Son 5 maçta 2 puan topladıktan sonra ikinci yarıda ilk kez kazanmayı başaran kırmızı-siyahlı ekibin gollerini 9'uncu dakikada Yusuf, 18 ve 45+2'nci dakikalarda Ertuğrul attı. Konuk ekibin golleri 3'üncü dakikada Kıvanç ve 32'nci dakikada Mümin'den geldi. Yeni Çorumspor, 87'nci dakikada kaleci Onurcan'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Turgutlu bu skorla 31 puana ulaşıp play-off yarışından kopmadı.
3'üncü dakikada Çorumspor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada Volkan'ın kafa pasıyla arka direkte topla buluşan Kıvanç ağları havalandırdı: 0-1.
9'uncu dakikada skor eşitlendi. Güner'in kullandığı köşe vuruşunda boşta kalan topu arka direkte Yusuf ağlara yolladı: 1-1.
18'inci dakikada ev sahibi üstünlüğü yakaladı. Zihni'nin köşe vuruşunda Tayfun'un vuruşu savunmadan dönüp Ertuğrul'un önünde kaldı. Topu önünde bulan Ertuğrul düzgün vuruşla ağlara yolladı 2-1
32'nci dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Turgutluspor ceza alanında oluşan karambolde top Mümin'in önünde kaldı. Mümin yerden sert vurup Cihan'ı avladı: 2-2.
45+2'nci dakikada gelişen Turgutluspor atağında kendi getirdiği topla ceza alanına giren Güner'in şutunu kaleci güçlükle çeldi, Ertuğrul topu kafayla tamamlayıp takımını tekrar öne geçirdi: 3-2.
87'nci dakikada Yeni Çorumspor kalecisi Onurcan, Turgutluspor taraftarlarına el hareketi çektiği gerekçesiyle yardımcı hakem Fatih Pazı'nın uyarısıyla kırmızı kartla ihraç edildi. 
Karşılaşma Turgutluspor'un 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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