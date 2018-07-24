Turgutluspor'un konuğu Karşıyaka

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Turgutluspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında yarın evinde 2'nci Grup'ta yer alan Karşıyaka ile kozlarını paylaşacak.
Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'da başlayacak. Ev sahibi ekipte ayak bileğinden sakatlığı bulunan Fatih Arat forma giyemeyecek. Karşıyaka'da ise adale sakatlığından kurtulan Bartu'nun riske edilmemesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Altınordu U19 takımına 1-0 yenilmişti.