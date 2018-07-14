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Turgutluspor sezonu açıyor

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () TFF 3'üncü Lig'de transferin hareketli takımlarından Turgutluspor, 2018-19 sezonunun hazırlıklarına yarın saat 18.00'de Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.  5 altyapı oyuncusu...

Turgutluspor sezonu açıyor

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

TFF 3'üncü Lig'de transferin hareketli takımlarından Turgutluspor, 2018-19 sezonunun hazırlıklarına yarın saat 18.00'de Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. 
5 altyapı oyuncusu ile birlikte 22 kişilik bir kadroyla sezonu açacak olan kırmızı-siyahlılar 4 Ağustos'a kadar çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek. 1 günlük iznin ardından 6 Ağustos'ta Kartepe kampına başlayacak olan takım, 18 Ağustos'ta Turgutlu'ya dönecek. Sezona kadar 8-10 hazırlık maçı oynamayı planlayan kırmızı-siyahlılar kamp sonrası çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek.
Geçtiğimiz sezondan iç transferde Mustafa Özgen, Mehmet Berber, Kadir Torbacı, Emre Avcı ve Fatih Çakır'la yola devam eden Turgutluspor, 20 Haziran'da yapılan kongrede Hakan Sezer'in yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından transferde atağa geçti. Dış transferde Cihan Şentürk, Necmi Çoban, Tayfun Yanar, Güner Okay, Zihni Aydın, Fatih Arat, Gökhan Cingirt, Tugay Meşekoparan, Mehmet Can Küçükalioğlu, Çağrı Gülcü ve Furkan Mehmet Tuncer'i renklerine bağlayan Turgutlu temsilcisi 3-4 takviyeyle transferi tamamlamayı hedefliyor. 
 

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